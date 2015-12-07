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Huzur Operasyonu Başladı 2 Bin 500 Polis ve Helikopter Desteği
20 Mayıs 2016, 21:35 0 Yorum
Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı
12 Mayıs 2016, 19:07 0 Yorum
Ankara saldırısına spor camiası da sessiz kalmadı!
18 Şubat 2016, 08:06 0 Yorum
Yılbaşı Kutlaması Zehir Oldu Ankara Güvenpark'ta Bomba Alarmı
31 Aralık 2015, 21:33 0 Yorum
Meteorolojiden beklenen kar alarmı geldi
28 Aralık 2015, 12:20 0 Yorum
Ankara Keçiören'de yangın faciası zarar çok büyük
20 Aralık 2015, 14:50 0 Yorum
Aziz Sancar özel davetle Ankara’da!
15 Aralık 2015, 12:00 0 Yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği Aziz Sancar Ankaraya geliyor
10 Aralık 2015, 10:24 0 Yorum
Fikret Orman Ankara Marka Festivalinde Konuştu
08 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum
Rus Elçi Bunu Beklemiyordu Ankara'dan Çok Sert Uyarı
07 Aralık 2015, 18:23 0 Yorum