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Altınordu ve Karşıyaka Küme Düştü!
12 Mayıs 2016, 19:37 0 Yorum
Altınordu'da 5 Yeni İmza
11 Mayıs 2016, 19:31 0 Yorum
Lisans skandalının yeni ismi Erlan Abilkimov
31 Aralık 2015, 10:43 0 Yorum
Çağlar Söyüncü paylaşılamıyor
30 Aralık 2015, 10:43 0 Yorum
Lazio Altınordu forması giyen Çağlar Söyüncü'nün peşinde
20 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
Geleceğin Yıldızı İçin İlk Tercih Beşiktaş
18 Aralık 2015, 14:41 0 Yorum
Fikret Orman'ın istediği isim Çağlar Söyüncü çıktı
18 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum