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Ahmet Çakar'ın maç sonundaki attığı tweet gündem oldu
26 Şubat 2016, 09:14 0 Yorum
Ahmet Çakar olay maçın ardından ağır iddialarda bulundu!
22 Şubat 2016, 10:52 0 Yorum
Ahmet Çakar şimdide evlilik programına el attı!
15 Şubat 2016, 13:27 0 Yorum
Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi
24 Ocak 2016, 16:01 0 Yorum
Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek ve Mustafa Denizli'ye ver yansın!
24 Ocak 2016, 10:22 0 Yorum
Ahmet Çakar Galatasaraylıları çıldırtmaya devam ediyor
17 Ocak 2016, 11:23 0 Yorum
Ahçet Çakar Fenerbahçe maçında attığı tweet için özür diledi!
09 Aralık 2015, 14:07 0 Yorum