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Şampiyon Adanaspor’da Elazığ Mağlubiyeti
15 Mayıs 2016, 07:17 0 Yorum
Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!
26 Nisan 2016, 13:59 0 Yorum
Adanaspor seriye bağladı!
15 Mart 2016, 22:58 0 Yorum
Trabzonspor kupada çok farklı
12 Ocak 2016, 18:59 0 Yorum
Trabzonspor Evinde Adanaspor'u rahat geçti
10 Ocak 2016, 10:58 0 Yorum
Trabzonspor kupada Adanaspor mesaisinde
08 Ocak 2016, 12:12 0 Yorum
12 Yıl sonra Trabzonspor ile Adanaspor karşılaşacak
08 Ocak 2016, 07:54 0 Yorum
Engin İpekoğlu Ara Dönemde Transfer İstiyor
30 Aralık 2015, 09:45 0 Yorum
Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası Maçı için Nazilli Belediyespor'a bileniyor
22 Aralık 2015, 15:49 0 Yorum
Türkiye Kupası F Grubu ilk Maçları Sonuçlandı
15 Aralık 2015, 22:20 0 Yorum
Gaziantepspor 1 - 1 Adanaspor Maçın Golleri Geniş Özeti
15 Aralık 2015, 22:00 0 Yorum