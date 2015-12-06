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Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”
24 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum
Vural’ın Takımı Adana Demirspor Elazığspor’u 2-1 Yendi
23 Mayıs 2016, 21:14 0 Yorum
Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”
22 Mayıs 2016, 10:43 0 Yorum
Yılmaz Vural’dan İlginç Teklif
21 Mayıs 2016, 13:15 0 Yorum
Adana Demirspor Başkanı Sözlü “Vali istifa etmeli”
17 Mayıs 2016, 18:21 0 Yorum
Adana Demirspor Malatya Maçı Öncesi Öfkeli!
17 Mayıs 2016, 17:13 0 Yorum
Adana Demirspor 21 Yıllık Hasret ile Süper Lig Peşinde!
12 Mayıs 2016, 09:27 0 Yorum
Adana Demirspor Şike İddiaları İçin Mahkemeye Gidiyor
11 Mayıs 2016, 20:45 0 Yorum
Kartların havada uçuştuğu maçta Adana Demirspor galip!
22 Şubat 2016, 20:59 0 Yorum
Barış Başdaş Adana Demirspor'a transfer oldu
31 Ocak 2016, 14:25 0 Yorum
Karşıyaka'da çöküş devam ediyor
16 Ocak 2016, 17:09 0 Yorum
Televizyonu Açan Şok Oldu: Böyle Zemin Olur mu?
07 Aralık 2015, 09:41 0 Yorum