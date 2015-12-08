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ABD Libya’ya Saldıracak mı?
21 Mayıs 2016, 23:48 0 Yorum
Beyaz Saray'a Teröristler Saldırdı! ABD Alarma Geçti!
20 Mayıs 2016, 21:32 0 Yorum
Serena Williams Bir Kez Daha Dünya Şampiyonu!
15 Mayıs 2016, 15:25 0 Yorum
Ringde romantik evlilik teklifi!
22 Şubat 2016, 15:14 0 Yorum
Amerika Merkez Bankası'nın faizde siyasi karar tedirginliği
21 Aralık 2015, 03:23 0 Yorum
Obama'dan Beklenmedik Telefon Askerinizi Irak'tan Çekin
19 Aralık 2015, 03:37 0 Yorum
Bir kötü haber de ABD’den Türk ihracatçılarına geldi
10 Aralık 2015, 09:54 0 Yorum
ABD'ye Hacker Şoku Bu İddia Çok Konuşulur
08 Aralık 2015, 13:22 0 Yorum