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Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi
17 Temmuz 2017, 15:12 0 Yorum
Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici
17 Temmuz 2017, 14:06 0 Yorum
Lucescu Galatasaray ile anlaştı
17 Temmuz 2017, 13:46 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor mu?
14 Şubat 2017, 00:15 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler
13 Şubat 2017, 23:50 0 Yorum
Bruma'dan transfer açıklaması!
30 Eylül 2016, 13:00 0 Yorum
Galatasaray'da flaş Sneijder kararı!
09 Eylül 2016, 14:26 0 Yorum
Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat...
09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum
Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı
09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum
Didier Drogba çılgınlığı! Geri dönüyor...
08 Eylül 2016, 13:57 0 Yorum
Galatasaray'a şok! Muslera sakatlandı
05 Eylül 2016, 17:40 0 Yorum
Galatasaray'da Muslera paniği
31 Ağustos 2016, 19:54 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni Elmander'i İstanbul'da!
30 Ağustos 2016, 07:40 0 Yorum
Galatasaray'dan Eto'o bombası!
30 Ağustos 2016, 07:37 0 Yorum
'Bana Riekerink Bey desinler'
25 Ağustos 2016, 15:12 0 Yorum
Galatasaray'dan Diarra bombası!
17 Ağustos 2016, 15:17 0 Yorum
'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?
12 Ağustos 2016, 12:44 0 Yorum
Galatasaray, Cavanda'yı borsaya bildirdi!
08 Ağustos 2016, 13:55 0 Yorum
Ümit Karan'ın ardından Evren Turhan da FETÖ'cülere savaş açtı!
27 Temmuz 2016, 08:03 0 Yorum
Kulüpten şok Rodallega açıklaması!
25 Temmuz 2016, 13:22 0 Yorum
Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme
22 Temmuz 2016, 10:45 0 Yorum
Galatasaray, Lucas Leiva için geri sayımda
21 Temmuz 2016, 12:38 0 Yorum
Darbe Galatasaray'ı vurdu! Tafo ayrıldı
19 Temmuz 2016, 13:40 0 Yorum
Max Kruse, Galatasaray'ı reddetti
19 Temmuz 2016, 10:09 0 Yorum