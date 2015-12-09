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Şanlıurfaspor Ligde Kalmayı Bildi
15 Mayıs 2016, 11:06 0 Yorum
Medipol Başakşehir Şanlıurfaspor'u rahat geçti
21 Ocak 2016, 15:18 0 Yorum
Şanlıurfaspor'da Tugay Kerimoğlu devrimi
16 Ocak 2016, 09:59 0 Yorum
Galatasaraylı futbolcu Oğuzhan Kayar Şanlıurfaspor'a kiralandı
14 Ocak 2016, 11:05 0 Yorum
Şanlıurfaspor'da trabsfer bombaları ard arda patlıyor
12 Ocak 2016, 19:04 0 Yorum
Skandal futbolcu hakkında açıklama geldi
11 Ocak 2016, 11:01 0 Yorum
Şanlıurfaspor Makhtar Thioune'yi kadrosuna kattı
09 Ocak 2016, 13:01 0 Yorum
Şanlıurfaspor'da şok etkisi yaratan karar
08 Ocak 2016, 12:57 0 Yorum
Kasımpaşalı Erhan Kartal Şanlıurfaspor ile anlaştı
05 Ocak 2016, 07:37 0 Yorum
İşte Şanlıurfaspor İle Adı Geçen Emmanuel Eboue Gerçeği
09 Aralık 2015, 17:35 0 Yorum