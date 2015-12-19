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Yeni Yılda Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Yaktı
02 Ocak 2016, 00:10 0 Yorum
PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti
26 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum
Şırnak'ta yaşanan olay çocukların hayallerini yıktı
26 Aralık 2015, 13:30 0 Yorum
Şırnak halkı PKK'ya karşı tek yürek oldu
25 Aralık 2015, 17:46 0 Yorum
Cİzre Operasyonunda tam 103 Terörist Öldürüldü
22 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
Şırnak'ta LPG patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
20 Aralık 2015, 14:11 0 Yorum
Mehter Marşı Eşliğinde Operasyon
19 Aralık 2015, 18:39 0 Yorum
Terör Örgütü PKK'nın Sniper'i Öldürüldü
19 Aralık 2015, 14:08 0 Yorum