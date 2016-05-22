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Mustafa Denizli “Milli Takım Güzel Oynadı, Umut Verici”
23 Mayıs 2016, 22:41 0 Yorum
Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”
23 Mayıs 2016, 11:40 0 Yorum
Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”
23 Mayıs 2016, 11:34 0 Yorum
Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!
23 Mayıs 2016, 11:07 0 Yorum
Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!
23 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum
Tarihi Golün Sahibi Hakan Çalhanoğlu Konuştu
22 Mayıs 2016, 22:06 0 Yorum
İngiltere’ye İlk Golümüzü Atan Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu!
22 Mayıs 2016, 18:22 0 Yorum