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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”
19 Mayıs 2016, 23:19 0 Yorum
Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!
05 Mart 2016, 17:35 0 Yorum
İbrahim Üzülmez soruları cevapladı birde itiraf geldi
27 Şubat 2016, 16:32 0 Yorum
İbrahim Üzülmez mağlubiyetin ardından konuştu!
22 Şubat 2016, 21:24 0 Yorum
İbrahim Üzülmez'in ilginç kararı şaşırttı!
20 Şubat 2016, 11:09 0 Yorum
Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile şaha kalktı!
09 Şubat 2016, 09:06 0 Yorum
İbrahim Üzülmez 'Delilik'' kelimesine açıklık getirdi
24 Ocak 2016, 15:12 0 Yorum
Zor bir görev alan İbrahim Üzülmez'den itiraflar
21 Ocak 2016, 13:59 0 Yorum
Galibiyetin ardından İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama
18 Ocak 2016, 10:12 0 Yorum
Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez'den flaş açıklamalar
03 Ocak 2016, 15:23 0 Yorum
Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör adayı İbrahim Üzülmez
30 Aralık 2015, 11:48 0 Yorum
Elazığspor'da İbrahim Üzülmez devri resmen bitti
25 Aralık 2015, 16:31 0 Yorum
PTT 1. Lig'de İbrahim Üzülmez Fırtınası
12 Aralık 2015, 14:14 0 Yorum