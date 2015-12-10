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Yılmaz'dan Güneş'e mesaj
25 Temmuz 2016, 13:23 0 Yorum
Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası
24 Mayıs 2016, 16:17 0 Yorum
Burak Yılmaz Geliyor Cardozo Gidiyor!
19 Mayıs 2016, 22:50 0 Yorum
Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?
19 Mayıs 2016, 10:55 0 Yorum
Çin’de Burak Yılmaz Kargaşası
18 Mayıs 2016, 17:23 0 Yorum
Fenerbahçe'li Nani Demba Ba'nın Yanına Gidiyor
11 Mayıs 2016, 12:43 0 Yorum
Gözleri doymuyor! O'da Çin'e gitti!
11 Şubat 2016, 16:53 0 Yorum
Çin Kulübünün Kıskandıran Tesisleri
09 Şubat 2016, 09:12 0 Yorum
Çinliler Çıldırdı Tam 600 Milyon Euro Teklif!
09 Şubat 2016, 08:22 0 Yorum
Ersan Gülüm'den Veda Açıklaması
08 Şubat 2016, 21:49 0 Yorum
Burak Yılmaz'dan Şok Eden Hareket!
08 Şubat 2016, 21:42 0 Yorum
Beşiktaş'a Çin'den Futbolcu!
05 Şubat 2016, 13:07 0 Yorum
Herksin aklını kurcalayan soru Çin'in yıldız avı amacı ne?
04 Şubat 2016, 13:57 0 Yorum
Fener'i Heyecanlandıran Teklif!
18 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
Teke Böceği İstanbulu İstila Etti
12 Aralık 2015, 14:34 0 Yorum
Türk gemisinde inanılmaz olay 4 ceset ile dünya turu
10 Aralık 2015, 12:41 0 Yorum