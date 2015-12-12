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Tomas Rosicky'den müjdeli haber
18 Haziran 2016, 15:00 0 Yorum
Çek Cumhuriyeti 28 Kişilik Kadrosunu Belirledi Türkiye’den 4 Oyuncu Var
19 Mayıs 2016, 13:23 0 Yorum
Fenerbahçe’li Kadlec Sparta Prag’a Transfer Oldu!
18 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum
Efsane kaleci Pavel Srnicek hayatını kaybetti
29 Aralık 2015, 18:52 0 Yorum
Euro 2016'da maç tarihleri belli oldu, uçak fiyatları arttı!
12 Aralık 2015, 23:47 0 Yorum
EURO 2016 rakiplerimiz kim? Millilerimizin rakiplerini tanıyalım!
12 Aralık 2015, 22:36 0 Yorum
Euro 2016 grupları belli oldu! İşte Millilerimizin rakipleri!
12 Aralık 2015, 22:28 0 Yorum