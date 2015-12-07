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Galatasaray Çaykur Rizespor'u 3 golle geçti! Tur avantajını yakaladı!

Galatasaray Çaykur Rizespor'u 3 golle geçti! Tur avantajını yakaladı!

20 Nisan 2016, 22:18 0 Yorum

Çaykur Rize - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rize - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

20 Nisan 2016, 08:04 0 Yorum

Kupanın ilk karşılaşmaları belli oldu!

Kupanın ilk karşılaşmaları belli oldu!

18 Mart 2016, 22:37 0 Yorum

Sosyal medya Türkiye Kupasını kazanacak takımı belirledi!

Sosyal medya Türkiye Kupasını kazanacak takımı belirledi!

05 Mart 2016, 13:56 0 Yorum

Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

08 Şubat 2016, 08:05 0 Yorum

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Akhisar Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Akhisar Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

02 Şubat 2016, 14:07 0 Yorum

Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti

Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti

24 Ocak 2016, 14:24 0 Yorum

Çaykur Rizespor U-16 Takımı Büyük Şok Yaşadı

Çaykur Rizespor U-16 Takımı Büyük Şok Yaşadı

24 Ocak 2016, 12:39 0 Yorum

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçına Doğru

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçına Doğru

24 Ocak 2016, 11:08 0 Yorum

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına bileniyor

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına bileniyor

23 Ocak 2016, 16:33 0 Yorum

Bucaspor - Çaykur Rizespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Bucaspor - Çaykur Rizespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

19 Ocak 2016, 14:04 0 Yorum

Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri

Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri

15 Ocak 2016, 16:54 1 Yorum

Hikmet Karaman'dan geç kalan transfere isyan

Hikmet Karaman'dan geç kalan transfere isyan

15 Ocak 2016, 15:08 0 Yorum

Çaykur Rizespor ikinci yarıya bileniyor

Çaykur Rizespor ikinci yarıya bileniyor

03 Ocak 2016, 13:05 0 Yorum

Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı

Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı

29 Aralık 2015, 10:54 0 Yorum

Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor

Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor

26 Aralık 2015, 11:50 0 Yorum

Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Aralık 2015, 13:12 0 Yorum

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

21 Aralık 2015, 11:38 0 Yorum

Çaykur Rizespor 3 - 0 Trabzonspor Maçın Geniş Özeti Golleri

Çaykur Rizespor 3 - 0 Trabzonspor Maçın Geniş Özeti Golleri

12 Aralık 2015, 20:56 0 Yorum

Çaykur Rizespor Trabzonspor Karşılaşması İçin Mesaiye Başladı

Çaykur Rizespor Trabzonspor Karşılaşması İçin Mesaiye Başladı

07 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum