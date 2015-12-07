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Galatasaray Çaykur Rizespor'u 3 golle geçti! Tur avantajını yakaladı!
20 Nisan 2016, 22:18 0 Yorum
Çaykur Rize - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
20 Nisan 2016, 08:04 0 Yorum
Kupanın ilk karşılaşmaları belli oldu!
18 Mart 2016, 22:37 0 Yorum
Sosyal medya Türkiye Kupasını kazanacak takımı belirledi!
05 Mart 2016, 13:56 0 Yorum
Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı
08 Şubat 2016, 08:05 0 Yorum
Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor Maçı Golleri Geniş Özeti
24 Ocak 2016, 14:24 0 Yorum
Çaykur Rizespor U-16 Takımı Büyük Şok Yaşadı
24 Ocak 2016, 12:39 0 Yorum
Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçına Doğru
24 Ocak 2016, 11:08 0 Yorum
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına bileniyor
23 Ocak 2016, 16:33 0 Yorum
Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri
15 Ocak 2016, 16:54 1 Yorum
Hikmet Karaman'dan geç kalan transfere isyan
15 Ocak 2016, 15:08 0 Yorum
Çaykur Rizespor ikinci yarıya bileniyor
03 Ocak 2016, 13:05 0 Yorum
Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı
29 Aralık 2015, 10:54 0 Yorum
Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor
26 Aralık 2015, 11:50 0 Yorum
Çaykur Rizespor 3 - 0 Trabzonspor Maçın Geniş Özeti Golleri
12 Aralık 2015, 20:56 0 Yorum
Çaykur Rizespor Trabzonspor Karşılaşması İçin Mesaiye Başladı
07 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum