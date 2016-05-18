Zuhal Topal’la İzdivaç Programında Hanife “Yerimde Duramıyorum”

"YERİMDE DURAMIYORUM"

Umut ile birlikte tatile çıkan, hatta düğün yeri bile bakan Hanife; Umut'un ayrılık kararı sonrası büyük bir şok yaşamıştı. İzmir'e ailesinin yanına giden ve bir süre kafasını dinleyen Hanife, programın dün yayınlanan bölümünde "Beni, benim kadar sevecek biri elbet çıkacak karşıma... Yerimde duramıyorum. Evde durup televizyon izleyecek biri değilim" diyerek bundan sonra adaylarını aramaya devam edeceğini belirtti.

UMUT VEDA ETTİ

Öte yandan Hanife ile yollarını ayıran Umut, bundan sonra programda yer almayacağını belirterek herkese veda etti.