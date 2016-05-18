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Zuhal Topal’la İzdivaç Programında Hanife “Yerimde Duramıyorum”
Zuhal Topal’la İzdivaç programında hal ve hareketleri ile gündemden düşmeyen Hanife, aşık olduğu Umut’tan yine ayrıldı ve yeni taliplerini arayacak. Zuhal Topal’la İzdivaç programı hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 18:27
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında Umut ile Hanife arasındaki büyük aşk bitti. Ayrılık kararını geçtiğimiz günlerde açıklayan ikilinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.
"YERİMDE DURAMIYORUM"
Umut ile birlikte tatile çıkan, hatta düğün yeri bile bakan Hanife; Umut'un ayrılık kararı sonrası büyük bir şok yaşamıştı. İzmir'e ailesinin yanına giden ve bir süre kafasını dinleyen Hanife, programın dün yayınlanan bölümünde "Beni, benim kadar sevecek biri elbet çıkacak karşıma... Yerimde duramıyorum. Evde durup televizyon izleyecek biri değilim" diyerek bundan sonra adaylarını aramaya devam edeceğini belirtti.
UMUT VEDA ETTİ
Öte yandan Hanife ile yollarını ayıran Umut, bundan sonra programda yer almayacağını belirterek herkese veda etti.
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