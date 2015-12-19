Zuhal Topal'dan skandal proğram hatası

Evlilik programının sevilen sunucusu Zuhal Topal 30 yıldır görmediği yakınları" diye ekranlara çıkardığı kişilerin aslında tanımadığı ortaya çınca stüdyoda büyük şok yaşandı
Sevilen evlilik programı komik anlara tanıklık etti. Fox TV'de yayınlanan programda birbirini tanımayan yakınlar herkesi hayrete düşürdü
Fox TV'de yayınlanan evlilik programında beklenmedik bir hata oldu. Kadın katılımcının "30 yıldır görmediği yakınları" diye stüdyoya Almanya'dan getirilen iki kadın, stüdyodaki konuğu tanımadığı ortaya çıktı.
Bize Başkası Denmişti
Kadınlar programın sunucusu Zuhal Topal'a dönerek, "Yok bize başkası denmişti" diyerek durumu toparlamaya çalışsa da stüdyodaki kadının ne soyadları ne de eski fotoğraflar anlatılan hikayeyle uyuşmayınca programdakiler ne yapacağını bilemedi.