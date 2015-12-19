Zuhal Topal'dan skandal proğram hatası

Sevilen evlilik programı komik anlara tanıklık etti. Fox TV'de yayınlanan programda birbirini tanımayan yakınlar herkesi hayrete düşürdü

Fox TV'de yayınlanan evlilik programında beklenmedik bir hata oldu. Kadın katılımcının "30 yıldır görmediği yakınları" diye stüdyoya Almanya'dan getirilen iki kadın, stüdyodaki konuğu tanımadığı ortaya çıktı.

Bize Başkası Denmişti