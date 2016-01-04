Zuhal Topal FOX TV Canlı İzle - FOX TV Yayın Akışı - FOX TV Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

FOX ekranlarında gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden ünlü oyuncu Zuhal Topal, Zuhal Topal'la programında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.Zuhal Topal'la yeni bölümünde neler yaşanacak? Zuhal Topal'la her gün saat 16:30'da FOX TV izleyebilirsiniz. FOX TV Zuhal Topal'la yeni bölümü izlemek için haberimizin devamında verdiğimiz linke tıklayabilirsiniz.
Hafta içi her gün 16:30’da canlı olarak yayınlanacak olan “Zuhal Topal’la..” mutlu bir yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayları ile mutluluğun kapılarını ardına kadar aralıyor.
FOX ekranlarında gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük edecek olan ünlü oyuncu Zuhal Topal, programında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Bambaşka heyecanların ve samimi duyguların paylaşılacağı; en önemlisi ‘yalnız kalplerin’ buluşacağı programda, halkın içinden, gerçek hikayeler milyonlarla buluşuyor.
Hafta içi her gün 16:30’da canlı olarak yayınlanacak olan “Zuhal Topal’la..” mutlu bir yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayları ile mutluluğun kapılarını ardına kadar aralıyor.