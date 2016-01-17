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Ziraat Bankası Kpss'siz Memur Alımı - Kimler KPSS’siz Memur Olabilir? - KPSS Şartı Olmadan Memur Nasıl Olunur?

2016 Yılında KPSS ile ilgili tüm merak edilenler özellikle Ziraat Bankası Kpss'siz Memur Alımı - Kimler KPSS’siz Memur Olabilir? - KPSS Şartı Olmadan Memur Nasıl Olunur? gibi soruların cevaplarına haberimiz detayından kolayca ulaşabileceksiniz

Ziraat Bankası Kpss'siz Memur Alımı - Kimler KPSS’siz Memur Olabilir? - KPSS Şartı Olmadan Memur Nasıl Olunur?

 Kimler KPSS’siz memur olabilir? KPSS şartı olmadan memur nasıl olunur? KPSS şartı olmadan memur nasıl olunur? Kamu Personel Seçme Sınavına girmeden yerleştirilecek memur kadroları için aranacak istisnai şartları ve pozisyonları haberimizde sizin için derledik...


KPSS puanı olmadan yapılan 2015 memur atamaları 657 sayılı kanunun 59.maddesinde yer alan memur kadrolarıdır. 

Gerekli şartlar sağlandığı taktirde bazı kamu kurum ve kuruluşları sınavsız KPSS şartı aramadan memur personel alımı yapabilmektedirler. İstisnai kadro şeklinde de bilinen bu memuriyetler 657 sayılı kanunun 59. Maddesinde yer almaktalar.  

2015 yılında da bir çok kamu kurum ve kuruluşu KPSS şartı aramadan memur alımı yapacağını açıkladı. KPSS şartı olmadan memur alımı yapacak olan kurumlar alacakları kişileri mülakat ya da kendi hazırlamış oldukları sınavlara tabi tutarak gerçekleştirmektedirler. Buralarda sözleşmeli olarak çalışabileceğiniz gibi kadrolu olarak da iş bulmamız münkün kılınıyor. KPSS şartı olmadan memur olmak isteyen adaylar www.devlette.com üzerinden yer alan ilanları güncel olarak takip ederek bu ilanlara başvuruda bulunabilirler. Aşağıda sınavsız memur alan devlet kurumları bulunmaktadır.

KPSS olmadan memur alımı yapan kamu kurumları 2015:
 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sınavsız atamayla memur alan kurumların başında geliyor. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kadroları 
 
Bakan Yardımcılığı kadroları 
 
Başbakanlık Baş müşavirliği de sınavsız atamayla memur alabiliyor. 
 
Milli istihbarat teşkilatı da özerk yapısı gereği sınavsız memur ataması yapabiliyor. 
 
Milli güvenlik Kurulu da istisnai durumlarda memur atalamarını sınavsız yapabilen kurumlar arasında. 
 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da uygun gördüğü durumlarda sınavsız memur alabiliyor. 
 
Sınavsız memur alımı yapabilen bir diğer kurum da “Devlet Sanatçılığı” olarak bilinen unvan. Devlet sanatçılığı atamaları Başbakan’ın önerisi Cumhurbaşkanı’nın onayı ile sınavsız olarak yapılıyor. 
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları 
 
Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu 
 
Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıkları (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç) kadrosu 
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadroları – Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu 
 
Bakanlar Kurulu Sekreterliği kadrosu 
 
Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen kadrolar  
 
Özel Kalem Müdürlüğü kadroları 
 
Valilik kadroları 
 
Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları 
 
Dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları KPSS’siz Memur Olmak İçin Aranan Şartlar: 
 
Yukarıda belirtilen kadro ve görevlere atama yapmak için KPSS şartı aranmaz, sınavsız olarak doğrudan atama yapılır. Ancak devlet memuru olabilmek için aranan genel şartlar sınavsız atama yapılan bu kadrolar içinde aranır. Atama yapılacak istisnai kadro için atama konusunda yetkili olan makam ya da makamlar tarafından atama yapılabilir. 

Yapılacak istisnai kadrolara atanmalarda kurumlar tarafından özel mevzuat düzenlemeleriyle ek şartlar da getirilebilmektedir. Örneğin  devlet sanatçılarında aranacak nitelikler yönetmelikle belirlenirken, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanacakların bir yabancı dili çok iyi bilmeleri bu şartlar arasında yer alabilmektedir.
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Kimler KPSS’siz Memur Olabilir?
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