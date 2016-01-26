Zika virüsü nedir ve hastalığının belirtileri nelerdir bulaştığı nasıl belli olur?

Zika virüsü nedir? Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da 'zika virüs hastalığı'nın görüldüğünün ve yayılmaya devam ettiğinin bildirildiğini hatırlatarak bölgedeki ülkelere seyahat edecekler için uyarıda bulundu.Bakanlık açıklamasında, "Hastalığın özgün bir tedavisi bulunmadığı gibi önleyici bir aşısı da yoktur" denildi. Zika virüsü hastalığının belirtileri nelerdir? Sivrisinekten bulaşan ve özellikle hamileler ile yeni doğan bebeklerde ciddi rahatsızlıklara yol açan ‘Zika virüsü’nün giderek yayılmasına karşı, Sağlık Bakanlığı uyarı yayınladı! İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da 'zika virüs hastalığı'nın görüldüğünün ve yayılmaya devam ettiğinin bildirildiğini hatırlatarak bölgedeki ülkelere seyahat edecekler için uyarıda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada "Hastalığın özgün bir tedavisi bulunmadığı gibi önleyici bir aşısı da yoktur. Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır." dedi.

"HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELERDE SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KORUNMAK ESASTIR"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada 'zika' virüsünün özellikle gebelere bulaştığında doğacak bebeklerde ciddi anomalilere sebep olduğu belirtilerek hastalığın tedavisinin bulunmadığı vurgulandı. Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmanın esas olduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da Zika Virüs Hastalığı görüldüğünü ve yayılmaya devam ettiğini bildirmiştir. Zika Virüsünün özellikle gebelere bulaştığında doğacak bebeklerde ciddi anomalilere sebep olduğu tespit edilmiştir. Yenidoğanlarda beynin yetersiz gelişimine yol açabilen mikrosefaliye (küçük kafa) neden olabilmektedir. Bakanlığımız Zika Virüsün görüldüğü bölgedeki ülkeleri yakından takip etmekte, bölgeye seyahat edecek vatandaşlarımızı, özellikle gebeleri 7/24 hizmet veren Alo Seyahat Sağlığı Danışma Hattından (444 77 34) ve Seyahat Sağlığı Merkezlerinden bilgilendirmektedir. Sivrisineklerden insanlara bulaşan Zika Virüsü Hastalığı ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunmaktadır. Hastalığın özgün bir tedavisi bulunmadığı gibi önleyici bir aşısı da yoktur. Tedavisinde ise istirahat, sıvı alımının arttırılması, ateş düşürücü ve ağrı kesiciler önerilmektedir. Tüm virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi antibiyotiklerin virüse herhangi bir etkisi yoktur. Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır. Klimalı, sivrisineklerden korunmuş mekanlarda kalmaya özen gösterilmeli, açıkta kalan cilt için sivrisinek kovucular kullanılmalıdır. Kapalı giysiler (uzun kollu gömlek ve uzun pantolon gibi) giyilmelidir."

TEDAVİSİ YOK

Yapılan yazılı açıklamada, ‘Zika virüsü’nün gebelere bulaştığında, doğacak bebeklerde ciddi anomalilere sebep olduğuna dikkat çekildi.

Bakanlığın, “Hastalığın özgün bir tedavisi bulunmadığı gibi önleyici bir aşısı da yoktur. Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır” uyarısında da bulunduğu açıklamada, yenidoğanlarda beynin yetersiz gelişimine yol açabilen ‘mikrosefali’ye (küçük kafa) neden olabilen virüsle ilgili 7 gün 24 saat Alo Seyahat Sağlığı Danışma Hattı’ndan (444 77 34) ve Seyahat Sağlığı merkezlerinden bilgi almanın mümkün olduğu belirtildi.

Belirtileri nedir nasıl korunulur

ZİKA virüsü hastalığının ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunuyor. Özgün tedavisi bulunmayan hastalığa yakalananlara, sıvı alımının artırılması ve ağrı kesici öneriliyor. Korunmak için ise klimalı, sivrisineklerden korunmuş mekanlarda kalmak, sivrisinek kovucular kullanılmak ve uzun kollu giymek tavsiye ediliyor.