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Yunanistan Selanik'te Türk Başkonsolosluğuna Molotoflu hain saldırı

Yunanistan Selanik'te gerçekleşen olayda Türk Başkonsolosluğuna yönelik saldırı düzenlendi, yapılan bu saldırıda anında kapıda bulunan güvenlik görevlilerine molotofkokteylli atıldı. Atılan maddeler konsolosluğun duvarını isabet aldı ve yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı

Yunanistan Selanik'te Türk Başkonsolosluğuna Molotoflu hain saldırı
 Yunanistan Selanik'te gerçekleşen olayda Türk Başkonsolosluğuna yönelik saldırı düzenlendi, yapılan bu saldırıda anında kapıda bulunan güvenlik görevlilerine molotofkokteylli atıldı. Atılan maddeler konsolosluğun duvarını isabet aldı ve yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı


Atatürk'ün doğduğu evin de bulunduğu başkonsolosluk binasının önündeki polis kulübesi ile yine aynı bölgedeki bir polis otobüsüne yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı.

AA muhabirinin başkonsolosluk yetkililerinden aldığı bilgiye göre, atılan maddelerin bir kısmı konsolosluk binasının dış duvarına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, saat 03.20 sıralarında Türk Başkonsolosluğu binasının bulunduğu Agiu Dimitriu Caddesi'ne gelen yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişinin, konsolosluk binasının önünde görevli polislere 15 molotofkokteyli fırlattıktan sonra kaçtığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Selanik'te Türk başkonsolosluğunun önündeki polis kulübesi, daha önce de birçok kez saldırıya uğramıştı.

Kaynak : AA

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