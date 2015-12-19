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Yumurtada yeni bir dönem yarın başlıyor uymayana ağır yaptırımlar uygulanacak

20 Aralık Pazar günü itibariyle başlayacak uygulama ile artık "yumurtlama tarihinin" yumurtanın üzerinde olmayan ürünlerin satışları yasaklanıyor. Bu yasağa uymayanlara ağır yaptırımlar kapıda

Yumurtada yeni bir dönem yarın başlıyor uymayana ağır yaptırımlar uygulanacak
 20 Aralık Pazar günü itibariyle başlayacak uygulama ile artık  "yumurtlama tarihinin" yumurtanın üzerinde olmayan ürünlerin satışları yasaklanıyor. Bu yasağa uymayanlara ağır yaptırımlar kapıda

Kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi yazılmamış olan A sınıfı yumurtalar yarından itibaren toptan veya perakende olarak satışa sunulamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan YUM-BİR Genel Sekreteri Sungur, küçük üreticilerin uygulamaya hazır olmadığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak usul ve esasların düzenlediği, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği yarından itibaren yürürlüğe girecek. 
 
Buna göre kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi üzerinde yazılmamış olan A sınıfı yumurtalar toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek. 
 
Yumurta üreticileri, sektörün, özellikle de küçük üreticilerin buna hazır olmadığını ifade ederken, Bakanlık yetkilileri ise uygulamada ertelemeye gidilmeyeceğini belirtiyor. 

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SatışTarihYumurtaBakanlık
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