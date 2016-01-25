Youtube Video Mp3 Converter Dönüştürücü Müzik Video İndir Download

Video dönüştürmede ilkler yaşanır. You Tube Video Dönüştüre özelliğiyle kulanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor. . İstediğiniz ve beğendiğiniz şarlıların videolarını Yutube Video Dönüştürücü programıyla Mp3 formatına çevirerek hem bilgi sayarlarınıza hemde Cep telefonlarınıza kollaylıkla indir'e bilirsiniz. Youtube Video Dönüştürücü İndir'me seçenekleri tamamen ücretsiz olup istediğiniz Video arkıları klipleri Mp3 ve Mp4 formatına çevirin.



YouTube MP3 Dönüştürücü

YouTube MP3 dönüştürme için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri, DVD Video Soft tarafından geliştirilen, Free YouTube to MP3 Converter adlı programdır.

Free YouTube to MP3 Converter programını kullanmak için ilk olarak programı, aşağıda paylaştığımız bağlantıdan bilgisayarımıza yüklüyoruz. Programı indirip bilgisayarımıza yükledikten sonra açıyoruz. Daha sonra YouTube’da dönüştüreceğimiz video’nun linkini kopyalıyoruz.

Daha sonra programa geri dönüp altta yer alan "Yapıştır" butonuna tıklıyoruz. Son olarak sağ alt bölümdeki "İndir" butonuna tıklayarak, YouTube MP3 dönüştürme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Tarayıcı İle YouTube Video Mp3 Dönüştürme

Tarayıcı eklentisi kullanarak YouTube MP3 dönüştürme için ilk olarak aşağıdaki bağlantıdan, Mozilla Firefox tarayıcımıza, gerekli eklentiyi yüklüyoruz. Eklenti Chrome mağazada yer almadığı için Chrome’da kullanılamıyor.

Daha sonra Firefox ile YouTube’dan bir video açıyoruz ve videonun altında çıkan "Youtube - Download as MP3" butonuna tıklıyoruz. Son olarak açılan sekmede mavi renkli “Download” seçeneğine tıklayarak YouTube MP3 dönüştürme işlemini tamamlıyoruz.

Video Dönüştürme

İnternet aracılığı ile YouTube MP3 dönüştürme için ilk olarak YouTube’dan bir video seçin ve seçtiğiniz videonun linkini kopyalayın.

Daha sonra aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve açılan bağlantıyı, link yer alan yere yapıştırıp "Videoyu Dönüştür" butonuna tıklayın. Son olarak mavi renkli “Download” seçeneğine tıklayarak, YouTube MP3 dönüştürme işlemini tamamlayın.

YouTube MP3 dönüştürme işleminde çoğunlukla link kopyalayıp yapıştıracağınız için, eğer dönüştüreceğiniz videolar 20 dakikadan kısa ise internet ile YouTube MP3 dönüştürme işlemini yapın. Ancak daha uzun videoları dönüştürecekseniz, program kullanmanız şart olacak.