Youtube üzerinden yayın yapan Nedir kanalı sahibi Burcu Bakdur hakkında merak edilenler

Youtube kanalı 'Nedir' sahibi Burcu Bakdur kimdir? Bir süredir sosyal medyada herkes ‘Nedir?’ videoları paylaşıyor.Sempatik bir kızın çıkıp gündemde olan bir kelimeyi komikliklerle anlattığı bu videolar ‘Diktatör nedir?’ bölümüyle zirveye oturdu. Burcu Bakdur kimdir? Detaylar haberimizde...





Burcu Bakdur Youtube kanalının Nedir programının sunucusudur.





Bir süredir sosyal medyada herkes ‘Nedir?’ videoları paylaşıyor. Tatlı bir kızın çıkıp gündemde olan bir kelimeyi komikliklerle anlattığı bu videolar ‘Diktatör nedir?’ bölümüyle zirveye oturdu.





Burcu Bakdur'un sunduğu 'Klişe' programına Cem Yılmaz'ı konuk oldu. Bakdur ile Cem Yılmaz'ın diyaloglarından oluşan video, internette yayınlanan skeçleri büyük ilgi gördü. Dilden dile yayılan ve 'klişe' olarak sıradanlaşan bazı kavramları ti'ye aldıkları skeçin sunuculuğunu Burcu Bakdur üstlendi. Sadece sosyal medyada yayınlanan skeçe, toplumdaki klişeleşmiş konuları işleyen son skece komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Yılmaz ve Burcu Bakdur'un videosu kısa sürede tık rekoru kırdı.

Burcu Bakdur Kimdir?





Burcu Bakdur, 14.06.1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Burcu Bakdur’un saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. Burcu Bakdur’un boyu 1.74 metre kilosu ise 63 kilogramdır. İlkokul, Ortaokul ve Lise hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversiteye kayıt olarak oldukça başarılı sonuçlar alıp mezun olma hakkını kazandı. Küçüklüğünden beri yenilik ve teknolojiye oldukça meraklıydı. Son günlerin en popüler ve en çok izlenilen video paylaşım platformu YouTube oldukça başarılı işlere imza atmaya başladı ve kullanıcılarına sunmuş olduğu kendilerine ait kanal açma yöntemi ile popülerliliğini oldukça arttırmıştır.



