Youtube üzerinden yayın yapan Nedir kanalı sahibi Burcu Bakdur hakkında merak edilenler
Yоutubе Nedir Kаnаlı Sаhibi Burcu Bakdur Kimdir? - Burcu Bakdur Bоyu Kilоsu Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve detaylar en sоn dаkikа bilgilеri ile 7 Şubаt 2016 Pаzаr tаrihindе yаyınlаnаn haberimizde. Bir sürеdir sоsyаl mеdyаdа hеrkеs ‘Nеdir?'vidеоlаrı pаylаşıyоr. Sеmpаtik bir kızın çıkıp gündеmdе оlаn bir kеlimеyi kоmikliklеrlе аnlаttığı bu vidеоlаr ‘Diktаtör nedir?'bölümüylе zirvеyе оturdu. Burcu Bakdur kimdir? Detaylar haberimizde
07 Şubat 2016 Pazar 13:15
Youtube kanalı 'Nedir' sahibi Burcu Bakdur kimdir? Bir süredir sosyal medyada herkes ‘Nedir?’ videoları paylaşıyor.Sempatik bir kızın çıkıp gündemde olan bir kelimeyi komikliklerle anlattığı bu videolar ‘Diktatör nedir?’ bölümüyle zirveye oturdu. Burcu Bakdur kimdir? Detaylar haberimizde...
Bir süredir sosyal medyada herkes ‘Nedir?’ videoları paylaşıyor. Tatlı bir kızın çıkıp gündemde olan bir kelimeyi komikliklerle anlattığı bu videolar ‘Diktatör nedir?’ bölümüyle zirveye oturdu.
Burcu Bakdur'un sunduğu 'Klişe' programına Cem Yılmaz'ı konuk oldu. Bakdur ile Cem Yılmaz'ın diyaloglarından oluşan video, internette yayınlanan skeçleri büyük ilgi gördü. Dilden dile yayılan ve 'klişe' olarak sıradanlaşan bazı kavramları ti'ye aldıkları skeçin sunuculuğunu Burcu Bakdur üstlendi. Sadece sosyal medyada yayınlanan skeçe, toplumdaki klişeleşmiş konuları işleyen son skece komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Yılmaz ve Burcu Bakdur'un videosu kısa sürede tık rekoru kırdı.
Burcu Bakdur Kimdir?
Burcu Bakdur, 14.06.1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Burcu Bakdur’un saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. Burcu Bakdur’un boyu 1.74 metre kilosu ise 63 kilogramdır. İlkokul, Ortaokul ve Lise hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversiteye kayıt olarak oldukça başarılı sonuçlar alıp mezun olma hakkını kazandı. Küçüklüğünden beri yenilik ve teknolojiye oldukça meraklıydı. Son günlerin en popüler ve en çok izlenilen video paylaşım platformu YouTube oldukça başarılı işlere imza atmaya başladı ve kullanıcılarına sunmuş olduğu kendilerine ait kanal açma yöntemi ile popülerliliğini oldukça arttırmıştır.
Tabii geliştirilen bu uygulama ile birlikte bazı kullanıcılar bu işlemi ücret kazanmak için yapsa da bazı yardım severler tarafından tabiri caiz ise hobi olarak yapılmaktaydı. YouTube kanallarının son günlerde neredeyse tüm sosyal medya hesaplarında görmüş olduğumuz ‘Nedir?’ video kanalı olmuştur. Paylaşmış olduğu videoların arasından en çok izlenilen ve beğenilen Cem Yılmaz ile birlikte açıklamasını yapmış olduğu Klişe Nedir? isimli video olmuştur. Paylaşılan bu videolar ile birlikte Burcu Bakdur kendinden oldukça bahsettirmeye başladı. Anlaşılan o ki geçmiş yıllarda da almış olduğu sunuculuk derslerini burada tüm kullanıcılara sunma fırsatını yakalamış gibi gözüküyor. Nedir? video izleme kanalının hazırlayan ve yöneten kişi Orçun Baş, yönetmen yardımcısı ise Gül Öztürk’dür. Burcu Bakdur’un da söylediği gibi hayatımızın hemen hemen her yerinde karşımıza çıkan fakat bir türlü ne işe yaradığını ve anlamının ne olduğunu Nedir? kanalına sormanız yeterli.
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