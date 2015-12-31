Yılbaşı Kutlaması Zehir Oldu Ankara Güvenpark'ta Bomba Alarmı

Ankara Güvenpark'ta heyecanla yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar gelen bomba ihbarı ile korku dolu anlar yaşadılar, parkın boşalmasının ardından üst araması yapılmasından sonra girişlerin başlanacağı öğrneildi
Başkent'te yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, Güvenpak'ta toplandı. Polisekipleri, gelen bomba ihbarı üzerine tedbir amacıylaGüvenpark'ı boşalttı. Vatandaşların, üzerleri arandıktan sonra kontrollü olarak Güvenpark'a tekrar alınacakları öğrenildi.
Başkent'te yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, Güvenpak'ta toplandı. Polisekipleri, gelen bomba ihbarı üzerine tedbir amacıylaGüvenpark'ı boşalttı. Vatandaşların, üzerleri arandıktan sonra kontrollü olarak Güvenpark'a tekrar alınacakları öğrenildi.