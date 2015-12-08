Yılbaşı Gecelerinin Simgesi Haline Gelen Hindilerin Satışına Başlandı

Yılbaşı sofralarını süsleyecek hindiler, Halkalı'da kurulan pazarda satışa sunuldu.

Tekirdağ'dan gelen yetiştiricilerin çadır kurduğu Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Halkalı'daki pazarda satışa sunulan hindiler, büyük talep görüyor. Geçen yıl 80-120 liradan satılan hindiler, bu yıl 90 ila 135 liradan alıcı bekliyor.

Hindi satıcısı Zeynel Abidin Kaçan, hindileri, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden getirdiklerini belirterek, hindilerin fiyatlarının geçen yıla oranla çok fazla artmadığını söyledi. Hindilerin fiyatlarının, dişi-erkek olmalarına ve kilogramlarına göre belirlendiğini anlatan Kaçan, "Bu sene hindi satışlarımızı, 90 ila 135 lira arasında gerçekleştiriyoruz. Şu an günde bir-iki hindi satıyoruz. Hindilerimiz kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsızdır. Hindi alırken vatandaşlarımız tüylerinin düz, kanatlarının altının sarı ve beyaz olmasına dikkat etsinler" dedi.

Mehmet Yalçın da Hayrobolu'nda 20 senedir hindi yetiştirdiğini söyledi. Hindilerin kümes değil, yaylım hayvanı olduğunu dile getiren Yalçın, "Bunların eti daha lezzetlidir. Buğday ve mısır veriyoruz. Küçükçekmece Belediyesi'ne bu alan için teşekkür ederiz. Hindinin kanat altı sarıysa daha lezzetlidir. Hindi eti, tansiyon ve şeker hastalığına iyi geliyor. Yılbaşı için hedefimiz tüm hindilerimizi satmamız. Vatandaşlarımız gelsin" diye konuştu.

Yalçın, vatandaşları, hijyenik ortamlarda yetiştirilen, veteriner kontrollü hindileri satın almaları konusunda uyardı.

AA