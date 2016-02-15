YGS 2016 Başvuruları Başladı mı? Ne Zaman Başlayacak? - Ygs 2016 Başvuru Parası

YGS 2016 başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? ÖSYM, 2016'da gerçekleştirilecek olan YGS başvuru tarihini açıkladı. 2016 YGS başvururuları ne zaman yapılacak? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 13.03.2016 tarihinde yapılacak. İşte detaylar...



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2016 yılı YGS sınav başvru tarihi açıklandı. ÖSYM 2016'da gerçekleştirilecek olan YGS başvuru tarihini açıkladı. Peki 2016 YGS başvururuları ne zaman yapılacak?





2016 YGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?





(ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 YGS başvurularının ne zaman gerçekleştirileceği sorusunun cevabı yapılan açıklamayla yanıt buldu. Adaylar 6 Ocak 2016 tarihinde başvuru yapabilecekler. 6 Ocak tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2016 tarihinde son bulacak.





2016 LYS SINAV TARİHLER İ





- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-4 Sosyal Bilimler: 18 Haziran 2016,

- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-1 Matematik: 19 Haziran 2016,

- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-5 Yabancı Dil: 25 Haziran 2016,

- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-2 Fen Bilimleri: 25 Haziran 2016,

- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-3 Edebiyat-Coğrafya: 26 Haziran 2016,

- LYS başvuruları 1-14 Nisan 2016'da alınacak.- LYS sonuçları ise 18 Temmuz 2016'da açıklanacak.





YGS-LYS'YE GİRECEK ADAYLARIN YAPILMASI GEREKENLER





Ücretlerini ÖSYS kılavuzunda belirtilen bankalardan birine yatırılması(adaylar kredi kartı ile de sınav ücretini ödeyebileceklerdir) gerekir. Hangi ilde sınava girmek istediklerine karar verdikten sonra, internet veya Başvuru Merkezi aracılığı ile başvurular yapılabilir.





YGS HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?





Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nın Türkçe alanında 40 soru bulunmaktadır. Sosyal Bilimler alanında 40 soruyla karşılaşmaktadır. Bu soruların 15’i Tarih, 12’si Coğrafya, 8’i Felsefe ve 5 tanesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe sorularından oluşmaktadır.





Temel Matematik soru sayısı da diğer alanlarda olduğu gibi 40'tır. Diğer yandan adaylar Fen Bilimleri alanında 14’ü Fizik, 13’ü Biyoloji, 13’ü Kimya olmak üzere toplamda 40 soruyla karşılaşmaktadırlar. Ders alanlarının sınav sonuçlarına ilişkin etkileri, YGS puan türlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Adayların YGS sınav sonuçlarının ardından Yükseköğretim Programlarına başvurabilmeleri için belirli barajları geçebilmeleri gerekmektedir.





Adayların Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmeleri için (sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar dahil) ilgili YGS puan türünde en az 140 puan almaları şart koşulmuştur.





Meslek Lisesi çıkışlı adayların ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri Lisans programlarının kontenjanlarını tercih edebilmeleri için ilgili YGS-LYS puan türünde en az 180 puan alması gerekmektedir.

