Yeşil Deniz 59. bölüm fragmanı izle

Yeşil Deniz 59. bölüm fragman-İZLE. TRT'nin sevilen dizisi Yeşil Deniz 59. bölüm ile ekrana gelemeye hazırlanıyor. Yeşil Deniz 58. bölümde neler oldu? Yeni bölümde izleyiciyi bekleyen gelişmeler neler? Her bölümü izleyiciyi kahkaya boğan dizi ile bu haftada gülmeye doyamayacaksınız. Her pazartesi yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicisini güldüren Yeşil Deniz'in 58. Bölümünde neler yaşandı? Yeşil Deniz 59 .bölüm fragman ve özetleri haberimizde. İşte detaylar..



YEŞİL DENİZ 58. BÖLÜM FRAGMAN-İZLE









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Yeşil Deniz 58.Bölüm Özet

Hafize başına gelen talihsizliği kabullenebilecek mi? Ekranların en saf, en doğal, en organik dizisi Yeşil Deniz Pazartesi akşamlarının vazgeçilmesi olmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın ve İlker Aksum’un paylaştıkları dizide bu hafta yeniden gözleri kapanan Hafize’nin yaşadıkları merak konusu oluyor. Süleman ve Sibel Hafize’yi apar topar ilçedeki hastaneye götürmüştür fakat doktor gözlerinin ışığa herhangi bir tepki vermediğini söyler. Süleman annesini yeniden İzmir’e hastaneye götürmek ister ancak Hafize buna karşı çıkar ve gitmek istemez. Öte yandan Hicabi’nin haline üzülen İsmail ve Yakut ise onun için bir şeyler yapmak ister ve Nurdan hemşireyi bulup Naciye ile yüzleştirmeye karar verir. Pala Dayı’nın yeğeni olarak nam salan Bahri ise Atiye’nin dillerini açtırmak için elindeki gücü kullanıp ameliyat parası toplamaya başlamıştır bile. Süleman annesini İzmir’e götürmeye ikna edebilecek midir? Sadıçlar İsmail’in işsizliğine çare olabilecek midir? Arife, Zarife ve Nazife’nin Cemil’e oynadıkları Oyun ayaklarına dolanırken yıllar sonra gelen bir misafir Hafize’ye nasıl bir müjde getirecektir?

Yeşil Deniz 57. bölüm Özet









Hafize’nin rüyası gerçekleşecek mi? Pazartesi sendromunu ortadan kaldıran Yeşil Deniz, kahkahanın ve hüznün adresi olmaya devam ediyor. Bu hafta 57. bölümüyle ekrana gelecek dizide, ameliyatı gerçekleşen Hafize’nin yeniden görüp göremeyeceği merak konusu oluyor. Hafize’nin ameliyatı gerçekleşmiş, gözleri sargılıdır. Doktor ise ameliyatın başarılı geçtiğini söyler. Süleyman ile telefonda konuşan sadıçlar vakit kaybetmeden İzmir’e doğru yola çıkarken geride bekleyen herkeste büyük bir heyecan vardır. Öte yandan Üsen Hafize’nin yeniden görme ihtimaline karşılık kendi evini tadilattaymış gibi gösterecek bir usta aramaya başlar.

Pala Dayı’nın bundan sonra yeğenimdir dediği Bahri ise birdenbire sokaktaki herkesten hürmet görmeye başlamıştır. Annesi ile babası arasındaki sorunları öğrenen Gonca ne yapacaktır? Arife, Zarife ve Nazife Kur’an kursu yalanını öğrenen Cemil’e nasıl bir açıklama yapacaktır? Sibel, Yakut, Safiye ve diğerleri Hafize için renkli bir karşılama hazırlarken yeniden görmek isteyen Hafize’nin rüyası gerçek olacak mıdır? Yeşil Deniz, çok konuşulacak yeni bölümüyle, Pazartesi 19:55’te TRT1’de…

Sadıçlar Hafize’nin ameliyatı için gerekli parayı bulabilecek mi? Ekranların en saf, en doğal, en organik dizisi Yeşil Deniz bu hafta 56. bölümüyle ekrana geliyor. Seyirciye Pazartesi sendromunu unutturan dizide bu hafta sadıçlar Hafize’nin ameliyat parasını bulabilmek için canla başla çalışıyor. Piyangonun asıl sahibinin Rafet olmadığını öğrenmek sadıçları yeniden zor bir durumun içine atmıştır. Hafize’nin ameliyat işine kendini iyiden iyiye kaptırması bizimkileri ameliyat parasını bulmaya mecbur bırakır. Diğer yandan Semih ise bileti almak için Kavaklıtepe’ye gittiğinde onu bir sürpriz bekler. Bileti kim ve neden almıştır? Pala Dayı’nın istediği 30 milyarı götüremeyeceğini anlayan Bahri ise sevdikleriyle vedalaşır ve kendini feda etmeye karar verir. Ancak her şeyden geçip Pala Dayı’nın karşısına geldiğinde onu da bir sürpriz bekleyecektir. Gonca, annesinin evden ayırıldığını öğrenecek midir? Hafize’yi yeniden görebileceği ameliyat serüveninde neler bekleyecektir? Milyarlardan olan Semih son çare olarak İsmail’den yardım isterken Süleman’ın Üsen’e oyandığı oyun nasıl bir bir gelişmeyle nihayete erecektir? Yeşil Deniz yeni bölümüyle bu Pazartesi 19:55’te TRT1’de.

Yeşil Deniz 55.Bölüm Özet

Paran mı var, derdin var. Pazartesi sendromunu ortadan kaldıran Yeşil Deniz, kahkahanın ve eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Bu hafta 55. Bölümüyle ekrana gelecek dizide, büyük ikramiyenin isabet ettiği Yeşilova’da piyango heyecanı yaşanıyor. Sadıçlar başarılı bir organizasyon gerçekleştirmiştir ama o ayki borçlarını dağıttıktan sonra ellerinde kala kala birkaç parça bozukluk kalmıştır. Kahvede, berberde, sokaklarda ise bu yılki büyük ikramiyenin Yeşilova’ya isabet ettiği haberleri konuşulmaktadır. Televizyonlar bangır bangır haberini yapmıştır ama talihli henüz ortalarda yoktur. Elinde biletle nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyen Semih dikkatleri üzerine çekmemek için bileti güvenli bir yere saklamaya karar verir. Bir yandan da birdenbire çevresini sarabilecek eşe dosta karşı önlem almanın derdindedir. Diğer yandan Süleman’a gelen sürpriz bir telefon, sadıçları yeniden maddi bir gerekliliğin içine sokar. Hafize’nin ameliyatını yapacak doktor İzmir’e dönmüştür ve sadıçların ameliyat parasını bulabilemek için önlerinde sadece on beş günleri vardır. Bizimkiler tek çarenin piyangoyu kazanan talihliyi bulmak olduğunu düşünür ve harekete geçerler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Çünkü Yeşilova’da garibanlık ayrı dert, zenginlik apayrı bir derttir. Yeşil Deniz, kahkaha dolu yeni bölümüyle, Pazartesi 19:55’te TRT1’de…