Yeni yılda Hangi çalışan ne kadar zam alacak?

Yeni yılda tüm çalışanlar zam alacak. İşverenlerin yapacağı zamların yanı sıra asgari ücret teki artış da çalışanların maaşına yansıyacak. Özellikle Ocak'ta asgari ücretin yüksek oranda zamlanması, asgari geçim indiriminde de önceki yıllara göre daha fazla bir artış sağlayacak. Maaşlar la birlikte ödenen asgari geçim indirimi en az 33 lira yükselecek. Çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisinde yapılan geri ödemelerden oluşan asgari geçim indiriminin tutarı, çalışanın evli olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Yine evli olup da eşi sigortalı olan çalışanlar için de rakamlar farklılık gösteriyor. Her yıl Ocak ayı için belirlenen asgari ücret, yeni asgari geçim indirimi rakamlarının belirlenmesinde baz alınıyor.



Kim ne kadar zam alacak?



Asgari ücretin yüzde 30'luk artışla Ocak'ta bin 300 liraya yükselmesi, asgari geçim indiriminde de yüklü bir artış sağlayacak. Çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi asgari ücretin brüt bin 647 liraya yükseltilmesiyle en az 33 lira artacak. Bu yıl bekar çalışanlara asgari geçim indirimi her ay 90 lira olarak ödendi. Ocak'ta brüt asgari ücretin bin 647 lira olmasıyla, bekar çalışanın asgari geçim indirimi 123 liraya ulaşacak. Yani maaşına 33 lira zam yapılmış olacak. Asgari geçim indirimi; evli, eşi çalışmayan, çocuksuz kişi için 108 liradan 148 liraya, evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu kişi için 121 liradan 166 liraya, evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu kişi için 135 liradan 185 liraya çıkacak. Evli ve eşi çalışan kişiye de, çocuksuz ise 90 lira yerine 123 lira, 1 çocuklu ise 103 lira yerine 142 lira, 2 çocuklu ise 117 lira yerine 160 lira verilecek.

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tüm çalışanlar (işçi, memur, çalışan emekli).



Her çocuk hesaba giriyor mu?



Çalışan ile birlikte oturan ya da bakılan (nafaka ödenen, evlat edinilen ve anne-babasını kaybetmiş torunlar) 18 yaşını aşmamış çocuklar ve öğrencilerden 25 yaşını geçmeyenler hesaba katılıyor.



Eşlerin ikisi de çalışıyorsa çocuk farkını kim alır?



Eşlerden sadece biri çocukları bildirebilecek.

Çalışmayan eş nedir?

Sadece aktif ücretliler çalışan eş olarak kabul ediliyor. Örneğin; serbest çalışan bir doktor ya da emekli öğretmen çalışmayan eş kabul ediliyor.



Durumda değişiklik olursa ne yapılmalı?



Aile Durumu Bildirimi belgesi doldurularak yeni çocuk ya da medeni durum değişikliği işyerine iletilip ücret artışı sağlanabiliyor.



Alamayan nereye başvurmalı?



Asgari geçim indiriminin maaşla birlikte nakit olarak verilmesi gerekiyor. Bunu ödemeyen işyerleri için vergi cezası kesiliyor.



Asgari geçim indirimi ödenmeyen çalışanlar bunu en yakın vergi dairesine bildirebiliyor.



Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor ve işçinin medeni durumu ile çocuk sayısına bakılıyor. Çalışanın kendisi için brüt asgari ücretin yüzde 50'si, çalışmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların ilk ikisi için yüzde 7.5'i ve 3'üncü çocuk için yüzde 10'u ve diğerleri için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor.