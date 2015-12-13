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Yeni Nexus Amiral Gemisininin Tanıtımını Yaptı!
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan Google'ın her sene farklı firmaya ürettirdiği telefon serisi olan Nexus'u bildiğiniz gibi en son Huawei ve LG üretimi olarak 2 ayrı model şeklinde görmüştük. Nexus 5X ve Nexus 6P adlarını taşıyan bu telefonlardan Huawei üretimi olan 6P'de Snadpragon 810 bulunuyor. İşte detaylar...
13 Aralık 2015 Pazar 00:51
Google'ın her sene farklı firmaya ürettirdiği telefon serisi olan Nexus'u bildiğiniz gibi en son Huawei ve LG üretimi olarak 2 ayrı model şeklinde görmüştük. Nexus 5X ve Nexus 6P adlarını taşıyan bu telefonlardan Huawei üretimi olan 6P'de Snadpragon 810 bulunuyor.
Tabii bu iki telefon çıktıktan sonra sıra "Acaba yeni Nexus'u hangi firma yapacak?" merakı ve "Acaba yeni Nexus'un özellikleri nasıl olacak?" sorusu yeni popüler Nexus soruları oldu.
Ancak Weibo'dan çıkan detaya göre bu iki sorunun cevabı şimdiden belli oldu. Çünkü Weibo'dan Qualcomm tarafından verilen bir cevaba göre yeni nesil Nexus tekrar Huawei yapımı olacak ve bu sefer de Snapdragon 820 ile karşımıza çıkacak. Böylelikle oldukça güçlü bir Nexus olarak görebileceğimiz yeni neslinde diğer detaylar ise bilinmiyor.
Aslına bakarsanız tekrar Huawei tarafından gelmesi zaten beklenti olarak söyleniyordu. Hatta tekrar Huawei olursa bu sefer Kirin 950 ile gelebileceği bile tahminler arasındaydı. Ancak görünen o ki Huawei bu sefer de kendi çipseti yerine tekrardan Qualcomm'a bırakacak. Bakalım bu yeni Nexus bizlere ne gibi yenilikler sunarak karşımıza çıkacak.
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