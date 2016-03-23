Yeni iPad Pro geçen seneki modelden daha güçsüz!

Apple yeni cihazı iPad pro'yu tanıtırken her zamanki gibi bir cinlik yaptı ve yeni modelin teknik özelliklerinden pek bahsetmedi. Özellikle de işlemci hızı ve Ramlerden! Bunun sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Yeni iPad, geçen seneki modelin neredeyse yarı gücünde!
Geçen sene 4GB ram vardı bu sene 2 !
Apple, her iOS cihazında olduğu gibi yeni iPad Pro’nun da işlemci saat hızı ile RAM miktarını kısa bir süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte açıklamadı. 12,9 inç ekranlı iPad Pro ile aynı çipsete (A9X) sahip olan tabletteki işlemcinin saat hızının ve RAM miktarının farklı olduğu ortaya çıktı.
Matthew Panzarino isimli kullanıcının elde ettiği benchmark sonuçlarına göre 9,7 inç ekranlı iPad Pro’da 2,16 GHz hızında çalışan bir işlemci ve 2 GB RAM yer alıyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan 12,9 inçlik iPad Pro’da 2,24 GHz’lik işlemcinin ve 4 GB RAM’in yer aldığını hatırlatmakta yarar var. Geekbench testinde 9,7 inçlik iPad Pro, tek çekirdek performansında 3.022, çok çekirdek performansında 5.107 puan alırken, 12,9 inçlik iPad Pro tek çekirdekte 3.231 çok çekirdek performansunda ise 5.482 puan elde ediyor.
Apple bu cihazı PC'nin yerini alacak diye tanıttı!