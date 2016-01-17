Yeni Ehliyet Sistemi Nasıl Olacak? - Çipli Ehliyetler ne zaman verilecek? - Yeni Ehliyet Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

Yeni Ehliyet Sistemi Ne Zaman Başlayacak? Akıllı Çipli Ehliyetler Yolda merak edilenler 29.10.2015 tarihi de verilmesi bekleniyor.Yeni Ülkeİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,uluslararası standartlara uygun ve üzerinde çip bulunan yeni kimliklerin yılbaşından itibaren 3 yıl içerisinde bütün vatandaşlara ulaştırılacağını belirtilmişti.

Yeni ehliyetler ne zaman verilecek, Bu sene içierisinde yürürlüğü girmesi beklanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile hayatımızda çok şey değişecek. Yönetmeliğe göre şuanda kullanmakta olduğumuz ehliyetlerimiz değişcek ve avrupa dahil yaklaşık 80 ülkede geçerli olan çipli akıllı ehliyetler cüzdanımızdaki yerini alacak.

Çipli Akıllı Ehliyetler ile birlikte sadece ehliyetlerimiz değil şuanda kullandığımız 9 ayrı sınıf ehliyetimiz 17 sınıfa çıkıyor. Ülkemizde yaklaşık 24 milyon ekliyet sahibi bulunmakta bu ehliyetler yeni dönemle birlikte 15 lira karşılığında yenisi ile değiştirilecek.

Uygulamaya girecek Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Ehliyetler beş yılda bir değişecek, beş yılı dolduran sürücü gideceği sağlık kuruluşundan sürücü olmasında sakınca yoktur raporu alarak tekrar ehliyet alacak.