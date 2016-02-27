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Yeni Çipli kimlikler ne zaman verilmeye başlayacak?

Başbakan Yаrdımcısı Lütfi Elvan yеni çipli kimlik kаrtlаrının dаğıtımınа 14 Mart'ta Kırıkkаlе'de bаşlаnаcаğını аçıklаdı

Yeni Çipli kimlikler ne zaman verilmeye başlayacak?

 Elektronik kimlik kartı uygulamasına yönelik yasal düzenleme TBMM'den geçti. Bu uygulamayla güvenli bir sisteme geçiş yapılacak.



Eylem planının ikinci ayını doldurduğunu, seçim meydanlarında verdikleri 44 vaatten 36'sını, diğer bir deyişle yüzde 82'sini gerçekleştirdiklerini, 3 aylık eylem planı kapsamında 20 eylemin 10'unu tamamladıklarını belirten Elvan, gündemdeki konularla ilgili de şunları söyledi:



VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELERDE KULLANILABİLECEK



Elektronik kimlik kartı uygulamasına yönelik yasal düzenleme TBMM'den geçti. Bu uygulamayla güvenli bir sisteme geçiş yapılacak. 14 Mart'ta Kırıkkale'de yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlayacağız. Bu kimlik kartları, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine kullanılabilecek.

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