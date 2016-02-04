YDS başvuru işlemleri nasıl nereden ne zaman yapılır?

Yılda 2 kez tatbik edilen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen Başka Lisan Imtihanı YDS-basvurulari-114576" title="YDS müracaatları ">YDS başvuruları başladı.27 Mart 2016 tarihinde yapılacak YDS müracaatları , 3-15 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacak. Sonrasında bu yıl 80.00 olarak izah eden YDS başvuru fiyatları ilgili bankalara yatırılacak. 23 Ocakta Cumartesi gerçekleştirilecek imtihan 2,5 saat (150 dk ) sürecek. YDS müracaatları , YDS imtihan fiyatı ve imtihan sonuçları konusunda veriler haberimizde, YDS müracaatları konusunda ayrıntılı bilgi ise haberimizdeki bağlantıda yer alan YDS kılavuzunda bulunmaktadır .

YDS BAŞVURU KOŞULLARI

YDS'ye kadro cevap gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan çalışan dâhil olmak üzere, maaşlarını 657 sayılabilir Hükümet Memurları Yasayi , 926 sayılabilir Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışan Yasayi , 3269 sayılabilir Profesyonel Erbaş Yasayi , 3466 sayılabilir Profesyonel Jandarma Yasayi , 2802 sayılabilir Hakimler ve Savcılar Yasayi ve 2914 sayılabilir Yükseköğretim Çalışan Yasayi hükümlerine göre almakta olan çalışan katılabilir. Bununla Birlikte başka lisan bilgisi düzeyini saptama ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen talebeler ve öbür adaylar da YDS müracaatında olabilir .

Yurt Dışarısında Görevlendirilecek Memurların Tercih Asallarına Konusunda Yönetmelik'in farklı 7. maddesi uyarınca , kamu müessese ve kuruluşlarınca ülke dışı örgütünde bir çok kez göreve atanacak memurlar ile öbür görevlilerin de bu imtihana girmesi gerekmektedir.

Kamu müessese ve kuruluşlarında 657 sayılabilir Hükümet Memurları Yasasının 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için öbür şartlar yanında başka lisan bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için öbür şartlar yanında İngilizce lisan bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan başka lisan bilgisi düzeyini saptama ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu müessese ve kuruluşlarına müracaatta bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu imtihana katılabilirler. Araştırma görevlisi seçim ve atama işlemlerinde başka lisan yeterlik imtihanı yerine YDS neticelerinin kullanılması imkanı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılabilir kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan talebeler de bu imtihana girebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışarısında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

YDS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

YDS müracaatları elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Imtihana katılmak isteyen adaylar, 2016-YDS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı yer almayan adaylar; müracaatlarını diledikleri bir başvuru merkezi vasıtasıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı yer alan adaylar; müracaatlarını bireysel olarak İnternet vasıtasıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi vasıtasıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı yer alan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgisi olmayanlar veya sistemde mevcut bilgiyi değiştirmek isteyenler, müracaatlarını başvuru merkezleri vasıtasıyla yaparak bu bilgilerinin sisteme kaydını sağlayabileceklerdir. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunmaktadır .

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

YDS SINAV ÜCRETLERİ

Adaylar, YDS başvuru işlemini yaptıktan sonra imtihan ücretini yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. 80,00 TL olan YDS imtihan ücretini kılavuzun son sayfasında anlatılan bankalardan birine veya ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" meydanından kredi kartı/banka kartıyla başvuru süresi arasında yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine müracaatta bildirdikleri TC Kimlik Numarasınıyla ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve imtihan adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet bankacılığı vasıtasıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav fiyatı ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için, İlkbahar Dönemi Imtihanı için 16 Şubat 2016 tarihinde, Sonbahar Dönemi Imtihanı için ise 19 Temmuz 2016 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" meydanından kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapacak olan adaylar için anlatılan tarihlerde saat 23.59'da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı fiyatları , başvuru süresi arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" meydanından kredi kartı/banka kartıyla TL olarak yatıracaktır.

DİKKAT: Başvuru işlemini yaptığı halde imtihan ücretini yatırmayanların müracaatları tamamlanmamış olacağından bu adaylar, imtihana giriş belgesi düzenlenemeyecek ve imtihana alınmayacaklardır.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda anlatılan yollardan biriyle inşa edilmiş olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi arasında mutlaka edinilmelidir.

YDS SONUÇLARI VE PUANLAMA SİSTEMİ

Adaylar imtihan neticelerini T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini faydalanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu müessese ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM, adaylara göre imtihan sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Imtihan Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YDS PUANLAMA

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacağı bildirilen olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başka lisan seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üze rinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre saptama edilecektir.