Yaşanan terör olayları sivillerin yaşam hayatını engelliyor

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terörün en çok bölgedeki sivillere zarar verdiğini belirterek, "Bunların Kürtlere zerre kadar faydası yok" dedi.

Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörün en çok bölgedeki Kürt vatandaşlara zarar verdiğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adeta bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Sözen, şöyle devam etti:

"Suruç'taki olayı bahane ederek hükümetin 3 yıldır devam ettiği çözüm sürecini bozanların PKK ve siyasi uzantısı HDP olduğunu hepimiz gözlerimizle gördük. Bu olaylardan sonra asker ve polisimize karşı çok acımasızca saldırılarda bulunan PKK'ya, TSK kırsalda çok büyük darbeler vurdu. Kırsalda hareket imkanı bulamayan örgüt mensupları şehirlerimize yerleşerek oradaki sivil vatandaşlarımızı canlı kalkan olarak kullanıyor. Sur'da evleri yıkılanlar Kürt kökenli sivil vatandaşlarımız, eşyalarını almadan evlerini terk etmek zorunda kalanlar Kürt kökenli vatandaşlarımız, ibadet özgürlüğü elinden alınanlar Kürt kökenli vatandaşımız. Eylül ayında açılması gerektiği halde okulları açılmayan ve kaderiyle baş başa bırakılmış çocuklar, Kürt kökenli vatandaşlarımızın çocukları. Bu olaylar sonucu ölen sivil masum vatandaşlarımız bizim Kürt kökenli vatandaşlarımız. Terör en çok bölgedeki sivillere zarar veriyor. Bunların Kürt halkına zerre kadar faydası yok. Olayların sivillere zarar verdiğini görmemek için kör, sağır ve dilsiz olmak lazım."

"Devleti pes ettireceğini umanların hevesleri kursağında kalacak"

HDP'nin politikalarını da eleştiren Sözen, "HDP bugün kör, sağır, dilsiz ve iftiracı bir politika gütmektedir. Vatandaşa verilen zararı dile getirip 'Diyarbakırlı sivil vatandaşlarımıza zarar vermeyin' demesi gereken HDP, camiyi devletin yaktığını, olayları devletin çıkardığını iddia ediyor. Bu bir oyun değil. Orada insanlarımız can veriyor. HDP'nin bu tutumundan vazgeçmesi lazım' diye konuştu.

Kaynak : AA