Yapı Kredi Bankası Personel Alımı Başvurusu hakkında son dakika güncel bilgi

Yapı Kredi’de öğrenciler, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için birçok fırsat var.Bankacılıkta kariyer seçenekleri geniş bir yelpazeden oluşuyor. Yapı Kredi Bankası eleman alımı ilanlarıhaberimizde güncellenecektir. Sayfamızı takip ederek iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.



Yeni Mezunlar İçin Şu An Bir İlan bulunmaktadır.



Sahada Yapı Kredi, kredi kartı ve diğer perakende bankacılık ürünlerinin satışı





Aranan Nitelikler





Satış kariyerine Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde alacağı Temel Bankacılık ve Satış Eğitimleri ile başlayıp Türkiye’nin en iyi ve en başarılı direkt satış ekibine “Perakende Direkt Satış Yetkilisi” olarak katılacak ve kendisini geliştirerek Yapı Kredi Bankası şubelerinde kendilerine kariyer fırsatı yaratabilecek takım arkadaşları aramaktayız.





Üniversite / MYO mezunu veya devam zorunluluğu bulunmayan birönlisans/lisans bölümünde son sınıf öğrencisi olan,

Kişisel başarının ödüllendirildiği, eğitim ve kariyer imkanı olan bir ortamda çalışmayı tercih eden,

Seyahat engeli bulunmayan ve satış aktiviteleri için sahada (ofis dışında) görev alabilecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek, zaman yönetiminde başarlı olan,

Satış etkinlikleri konusunda kendine güvenen, dinamik, aktif ve hızlı,

Dış görünümüne özen gösteren,

Henüz 30 yaşını aşmamış,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.





Departman





Satış-Pazarlama





Pozisyon Seviyesi: Eleman

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

Deneyim: Deneyimsiz

Çalışma Yeri





Türkiye





Bursa - Türkiye

İzmir - Türkiye

Samsun - Türkiye

İstanbul Avrupa Yakası - Türkiye

İstanbul Anadolu Yakası - Türkiye





Yayınlanma Tarihi: 14. 08. 2015

Son Başvuru Tarihi: 09. 09. 2015





Eğitim Durumu





Meslek Yüksekokulu Mezunu

Meslek Yüksekokulu Öğr.