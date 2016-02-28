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Yapı Kredi Bankası Personel Alımı Başvurusu hakkında son dakika güncel bilgi

Yapı Kredi Bankası Personel Alımı Bаşvuru şаrtlаrı - Yapı Kredi Personel Sınаv Tаrihi Nе Zaman? - Yapı Kredi Bankası Pоs Kаmpаnyаlаrı Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 28 Şubаt 2016 Pаzаr tаrihindе yаyınlаnаn hаbеrimizdе. Yapı Kredi'de öğrеncilеr, yeni mеzunlаr ve dеnеyimli çаlışаnlаr için birçоk fırsаt var. Bаnkаcılıktа kаriyеr sеçеnеklеri gеniş bir yеlpаzеdеn оluşuyоr

Yapı Kredi Bankası Personel Alımı Başvurusu hakkında son dakika güncel bilgi

 Yapı Kredi’de öğrenciler, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için birçok fırsat var.Bankacılıkta kariyer seçenekleri geniş bir yelpazeden oluşuyor. Yapı Kredi Bankası eleman alımı ilanlarıhaberimizde güncellenecektir. Sayfamızı takip ederek iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.


Yeni Mezunlar İçin Şu An Bir İlan bulunmaktadır.


Sahada Yapı Kredi, kredi kartı ve diğer perakende bankacılık ürünlerinin satışı


Aranan Nitelikler

Satış kariyerine Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde alacağı Temel Bankacılık ve Satış Eğitimleri ile başlayıp Türkiye’nin en iyi ve en başarılı direkt satış ekibine “Perakende Direkt Satış Yetkilisi” olarak katılacak ve kendisini geliştirerek Yapı Kredi Bankası şubelerinde kendilerine kariyer fırsatı yaratabilecek takım arkadaşları aramaktayız.

Üniversite / MYO mezunu veya devam zorunluluğu bulunmayan birönlisans/lisans bölümünde son sınıf öğrencisi olan,
Kişisel başarının ödüllendirildiği, eğitim ve kariyer imkanı olan bir ortamda çalışmayı tercih eden,
Seyahat engeli bulunmayan ve satış aktiviteleri için sahada (ofis dışında) görev alabilecek,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek, zaman yönetiminde başarlı olan,
Satış etkinlikleri konusunda kendine güvenen, dinamik, aktif ve hızlı,
Dış görünümüne özen gösteren,
Henüz 30 yaşını aşmamış,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Departman

Satış-Pazarlama

Pozisyon Seviyesi: Eleman
Çalışma Şekli: Tam zamanlı
Deneyim: Deneyimsiz
Çalışma Yeri

Türkiye

Bursa - Türkiye
İzmir - Türkiye
Samsun - Türkiye
İstanbul Avrupa Yakası - Türkiye
İstanbul Anadolu Yakası - Türkiye

Yayınlanma Tarihi: 14. 08. 2015
Son Başvuru Tarihi: 09. 09. 2015

Eğitim Durumu

Meslek Yüksekokulu Mezunu
Meslek Yüksekokulu Öğr.
Lisans Öğr.
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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Bankası
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