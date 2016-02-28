Yapı Kredi Bankası Personel Alımı Başvurusu hakkında son dakika güncel bilgi

Yapı Kredi’de öğrenciler, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için birçok fırsat var.Bankacılıkta kariyer seçenekleri geniş bir yelpazeden oluşuyor. Yapı Kredi Bankası eleman alımı ilanlarıhaberimizde güncellenecektir. Sayfamızı takip ederek iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
Yeni Mezunlar İçin Şu An Bir İlan bulunmaktadır.
Sahada Yapı Kredi, kredi kartı ve diğer perakende bankacılık ürünlerinin satışı
Aranan Nitelikler
Satış kariyerine Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde alacağı Temel Bankacılık ve Satış Eğitimleri ile başlayıp Türkiye’nin en iyi ve en başarılı direkt satış ekibine “Perakende Direkt Satış Yetkilisi” olarak katılacak ve kendisini geliştirerek Yapı Kredi Bankası şubelerinde kendilerine kariyer fırsatı yaratabilecek takım arkadaşları aramaktayız.
Üniversite / MYO mezunu veya devam zorunluluğu bulunmayan birönlisans/lisans bölümünde son sınıf öğrencisi olan,
Kişisel başarının ödüllendirildiği, eğitim ve kariyer imkanı olan bir ortamda çalışmayı tercih eden,
Seyahat engeli bulunmayan ve satış aktiviteleri için sahada (ofis dışında) görev alabilecek,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek, zaman yönetiminde başarlı olan,
Satış etkinlikleri konusunda kendine güvenen, dinamik, aktif ve hızlı,
Dış görünümüne özen gösteren,
Henüz 30 yaşını aşmamış,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Departman
Satış-Pazarlama
Pozisyon Seviyesi: Eleman
Çalışma Şekli: Tam zamanlı
Deneyim: Deneyimsiz
Çalışma Yeri
Türkiye
Bursa - Türkiye
İzmir - Türkiye
Samsun - Türkiye
İstanbul Avrupa Yakası - Türkiye
İstanbul Anadolu Yakası - Türkiye
Yayınlanma Tarihi: 14. 08. 2015
Son Başvuru Tarihi: 09. 09. 2015
Eğitim Durumu
Meslek Yüksekokulu Mezunu
Meslek Yüksekokulu Öğr.
Lisans Öğr.