Yandaş izle Bölüm 1 Fragmanı Film izle

Ütopik bir Dünya’da geçen hikayenin ilk filminden bu yana gerçekleşen olayların aksiyonu en çok olanlardan biri Yandaş izleyenlerin karşısına 18 Mart 2016 tarihinde çıkıyor ve yine büyük bir merak konusu oluyor. Kuralsız filminin de yönetmenliğini yapan Robert Schwentke’nin kamera arkasına geçtiği Allegiant: Part 1 filmi yine Shailene Woodley, Miles Teller ve Theo James gibi isimlerin başrolü paylaştığı, Macera ve bilim kurgunun tavan yapacağı günü bekliyoruz.