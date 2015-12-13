X-Men Kıyamet Apocalypse Fragmanı Film İzle

Dünya çapında en çok devamlı filmi olarak 2000 yılından bu yana çekilen ve 2016 27 Mayıs’ta tekrar seyirci ile X-Men Apocalypse ismiyle karşımıza çıkan aksiyon, macera ve fantastik unsurlarla yine güzel anlar yaşatacak. Daha önce de bir kaç X-Men filmine yönetmenlik yapan Bryan Singer’ın serinin yedincisi Michael Dougherty ve Dan Harris tarafından yazılarak beyazperdeye uyarlanıyor. X-Men Kıyamet adlı çizgi romandan esinlenerek sinemaya uyarlanıyor ve başrol oyuncuları arasına yeni isimlerin katıldığını da görüyoruz. Bunlardan sadece birisi, son yıllarda yıldızı parlayan ve 2014 yılında Liseli Polisler 2’de izlediğimiz Channing Tatum’un ta kendisidir. Diğer yandan eski kadro hiç değişmiyor ve Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters ile birlikte ölümsüz mutant rolünde Hugh Jackman yer alıyor.





Serinin yeni filmi hikayesi hakkında henüz bir bilgi gelmediği için kesin bir açıklama yapmak yanlış olur. Ancak şunu söyleyebilirim ki, öncekine göre çok daha tehlikeli ve aksiyon dolu anlar bizlerle olacak.