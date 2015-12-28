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WhatsApp üzerinden kesilen ceza devri sona erdi

Vatandaşın trafikte ihlal edilen fotoğrafları veya videoları emniyete WhatsApp üzerinden yolaması sonrası ceza kesilebiliyordu, bu uygulama artık son buldu

WhatsApp üzerinden kesilen ceza devri sona erdi
 Vatandaşın trafikte ihlal edilen fotoğrafları veya videoları emniyete WhatsApp üzerinden yolaması sonrası ceza kesilebiliyordu, bu uygulama artık son buldu

Yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen, vatandaşın İstanbul'daki trafik ihlallerini fotoğraf ya da video çekerek WhatsApp üzerinden İstanbul Trafik Denetleme Şube ekiplerine gönderdiği proje sona erdi. İstanbul'da başlayarak diğer illerde de uygulanmaya başlayan "Vatandaş trafik ihlali yapanı çekecek, polis ceza yazacak" uygulaması rafa kalktı. WhatsApp'tan duyuru yapan Emniyet, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yeni mevzuat çalışması yapılması nedeniyle, WhatsApp üzerinden gelen ihbarlara ceza işlemi uygulanamamaktadır" dedi. Trafik ihlalini fotoğraflayarak göndermeye çalışan vatandaş ise 'Girilemez işaretiyle' karşılayarak, fotoğraf veya videosunu gönderemedi.

POLİS-VATANDAŞ EL ELE ÇALIŞIYORDU

Trafikte tehlikeli sürüş yaparak makas atanlar, emniyet şeridine giren, hatalı park yapan veya herhangi bir trafik ihlali yapan sürücülere gerekli cezaların verilmesi için vatandaşlarla el ele çalışılıyordu. 

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞIYORDU

Uygulamanın ilk günlerinde dahi vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle İstanbul Emniyeti'ne yaklaşık 15 bin görüntü ulaşmış, 900 sürücüye cezai işlem yapılmıştı.

15 BİN FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 0552 155 0 155 ve 0533 155 0 155 numaralı şikayet ve ihbar hatlarına 'WhatsApp' ve 'Viber' üzerinden adeta ihbar ve şikayet yağdı. Şikayet hatlarına 15 bin fotoğraf ve görüntü gönderildi. Trafik Kontrol Komuta Merkezi'nde özel olarak görevlendirilen yaklaşık 20 kişilik trafik polisi ekibi tarafından detaylı şekilde incelenen görüntülerde İstanbul'da kural ihlali yaptıkları belirlenen yaklaşık 900 sürücüye trafik cezası kesildi.

PROJE ÇOK FAYDALIYDI

Yetkililer ilk açıklamalarında bu uygulamanın İstanbul’da faydalı bir çalışma olacağına inandıklarını kaydetmişler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görmüştü. Şimdi yeniden hayata geçirileceği gün bekleniyor...

Kaynak : Haber7

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