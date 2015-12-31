Whatsapp Neden Açılmıyor? - Whatsapp Neden Bağlanmıyor? - Whatsapp Kapandı mı? - Whatsapp Neden Mesaj Göndermiyor? 31 Aralık 2015/01 Ocak 2016

Birçok kullanıcı, dünyanın en büyük mesajlaşma ağı Whatsapp'a ulaşamadığı için şaşkınlık yaşadı. WhatsApp'a erişim problemi, sunucularında yaşanan bir arızadan meydana geldiği tahmin ediliyor.

Erişim problemiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken problem kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Whatsapp'ta yaşanan erişim problemi, sosyal medyada yılbaşını kutlamalarını geride bırakarak en çok konuşulan konu oldu. Dünya'nın birçok yerinden kullanıcılar, erişim problemini Twitter'dan #WhatsApp başlığı altında bildirdi. Problemin dünya genelinde yaşandığı tahmin ediliyor.

Brezilya'da WhatsApp yasağı: Brezilya mahkemeleri, ülke genelinde 48 saat süreyle popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişimi yasakladı. Dün alınan kararla ilgili mahkeme gizlilik kararı aldı. Uygulamanın hangi sebeple yasaklandığı bilinmiyor. Basına sızan bilgilere göre WhatsApp'ın 23 Temmuz 2015 tarihinde Brezilya mahkemelerinin aldığı bir karara uymadığı ve yapılan uyarılara rağmen kendisine verilen cezayı ödemediği için kapatıldığı ileri sürülüyor. Gece yarısından itibaren WhatsApp'a erişimin engelleneceği bilgisi operatörler üzerinden kullanıcılara bildirildi. Anlık mesajlaşma uygulamasının yasaklanması sosyal medyada alay konusu olurken kullanıcılar alternatif bir uygulama olan Telegram'a akın ettiler. Telegram'ın verdiği bilgilere göre, yasağın ardından 3 saat içinde Brezilya'dan 500 bin yeni kullanıcı Telegram'a kayıt yaptırdı. WhatsApp'tan ise açıklama gelmedi.

WhatsApp mesajıyla intihar girişimine 'ağırlaştırılmış ömürboyu' istemi: Antalya'da kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Gökhan Ceylan'a, 'Çocuklarımla birlikte tüpü açıp intihar edeceğim' diye yazdığı mesajı, tüp fotoğrafıyla WhatsApp'tan gönderen Nadire Ceylan hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşi 29 yaşındaki Gökhan Ceylan'la telefonda tartışan 28 yaşındaki Nadire Ceylan, 'Çocuklarımla birlikte tüpü açıp intihar edeceğim' diye yazdığı mesaja, cep telefonuyla çektiği tüpü fotoğrafını da ekleyerek WhatsApp üzerinden gönderdi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada çalışan Gökhan Ceylan, mesajı ve fotoğrafı görünce hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Nadire Ceylan'ın oturduğu Kepezaltı'ndaki gecekonduya aynı anda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyarılarına rağmen Nadire Ceylan kapıyı açmadı. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kapıyı kırıp içeri giren ekipler, oturma odasındaki anne Nadire Ceylan ile çocukları 11 aylık Turgut ve 5 yaşındaki Tuana'yı hemen ambulansa aldı. Muayene edilen Nadire Ceylan ile çocuklarının, ocakta açık tüpten kaynaklanan sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan Nadire Ceylan, "Beni ve çocuklarımı kurtardınız ama bu son olmayacak, çocuklarımla öleceğim" diye ifade verdi. Ceylan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Nadire Ceylan hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırladı. İddianamenin kabul edilmesi üzerine Ceylan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulunan Nadire Ceylan suçsuz olduğunu savundu. 10 yıldır evli olduğunu anlatan Nadire Ceylan, "Kocamı çok seviyorum. Beni aldattığını düşündüğüm için olaydan 10 gün önce tartışmıştık. Olay günü de telefonda tartıştık. Eşim bana küfretti. Ben de intihar edeceğimi söyledim. İntihar süsü vermek için de tüpü açtım ve fotoğrafını çekip eşime WhatsApp ile gönderdim" dedi.