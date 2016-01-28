Vestel Venus V3 Akıllı Telefon Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Merakla beklenen Vestel VEnüs 3 çıktı. Vestel Venüs 3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı belli oldu. Vestel VEnüs 3 çıktığı gün kapış kapış gidiyor. Kenan İmirzalıoğlu reklamı ile büyüleyen Vestel VEnüs marka akıllı telefona artık satışta. İşte o reklam.

Vestel'in yeni akıllı telefonu V3, İcra Kurulu Başkanı Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda Vestel bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren, yeni seri ile ilgili detayları aktaran Erdoğan, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Erdoğan, Venus ile de televizyonda yakadıkları başarı hikayesinin aynısını yazmak için yola çıktıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir sene önce piyasaya sürdüğümüz ilk Venus'le Vestel tarihinde yeni bir sayfa açtık. Bugün Venus'ün yeni modeli V3 ile birlikte çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. Venus'ü, Türkiye'nin ve yakın coğrafyamızın teknoloji üssü, Avrupa'nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olan Vestel City'de tasarladık ve ürettik.

Gurur duyduğumuz mühendislerimizin yeteneği ve zekasının ürünü olan Venus V3, özgünlüğü ve yenilikçi özellikleri ile rekabetçi bir ürün olacak. Vestel City'nin etrafındaki tedarikçi ekosistemi ve tesislerde oluşacak istihdam ile Venus V3, aynı zamanda önemli bir iş hacmi oluşturacak ve Türkiye'ye büyük bir katma değer sağlayacak."

"Venus ile 3 milyon adet yurt içi satış ve 1 milyon adet ihracat hedefliyoruz" diyen Erdoğan, 5570, 5070 ve 5040 olmak üzere üç yeni modelle tüketicilerin beğenisine sundukları V3 serisinin üst segmente yönelik tasarlanan 5570 modelinin, şarj süresini yüzde 75 hızlandıran "Quick Charge 2.0 özelliği", 13MP arka ve 8MP ön kamerası, 5.5' Full HD IPS ekranı, 8 Çekirdekli 64 bit Qualcomm işlemcisi, 2GB RAM'i ve 32GB dahili depolama kapasitesiyle üstün bir akıllı telefon deneyimi sunduğunu aktardı.

Venus V3 serisinin, yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 4,5G şebeke uyumlu olduğunun da altını çizen Erdoğan, V3 serisinde tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını 5570 modeli için bin 299 lira, 5070 modeli için bin 149 lira, 5040 modeli için 849 lira olarak açıkladı.

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, son serideki yerlilik oranının ilk çıkardıkları telefon ile aynı olduğunu söyledi. Yerli üretime teşvik kapsamında vergilerle ilgili olarak yetkililerle görüşmelerinin devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin yerli yazılım adına mühendislerin Türkiye'de durmaması olduğunu söyledi.

"Yazılım mühendisi arıyoruz ve yeterli sayıda mühendisi bulamıyoruz" ifadelerini kullanan, yerlilik kapsamında TÜBİTAK tarafından geliştirilen işletim sistemi Pardus'un TÜBİTAK tarafından daha fazla imkanlarla desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, pil konusunda da yerli bir firma ile görüşmelerinin devam ettiği bilgisini verdi.

-Vestel V3 Serisi

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre Venus V3, doğadaki ışık yansımalarından ilham alınarak tasarlandı. Özel "diamond cut" teknolojisi kullanılarak metal çerçeve geliştirilen V3'ün "Gorilla Glass 3" ekranı çizik ve darbelere karşı geliştirildi.

Venus V3 5570'in 5.5' ve 5070'in 5.0" büyüklüğündeki Full HD IPS ekranı, renklerin canlılık ve parlaklığını artırarak akıllı telefonda film izleme ve oyun oynama keyfini en üst düzeye taşımayı amaçlıyor. İnci beyazı, tekno gri ve altın renk seçenekleri ile sunulan 5570, hafifliği ile de segmentinin en iyileri arasında yerini alıyor. Venus V3 5040 modeli de 5.0' HD IPS ekrana, 140 grama kadar düşürülen gövde ağırlığına sahip.

Venus V3, oldukça keyifli ve eğlenceli birçok teknolojik yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Venus'ün müşteri geri bildirimleri dikkate alınarak geliştirilen yenilikçi kamera özellikleri benzersiz deneyimler yaşatıyor. Venus V3'ün selfie kamerası, el sallama, göz kırpma ve gülümseme olmak üzere üç farklı mod ile çalışıyor.

Telefonda kullanılan BSI Görüntü Sensörü sayesinde akşam çekimlerinde daha çok detaya ulaşılabiliyor. Auto Modu özelliği ise ortam ışığı uygun olmadığında çekilen fotoğraflarda bile harikalar sunmayı hedefliyor. Venus V3'ün sunduğu bir diğer yenilikçi özellik olan Hızlı Auto Focus, hareketli nesnelerin titreme sorunu yaşanmadan çekilmesini sağlıyor. Böylece daha net selfie'ler ve görüntünün titremediği video çekimleri yapılabiliyor.

- V3 için servis merkezine gitmeye gerek kalmayacak

Vestel, müşteri hizmetlerinde kazandığı deneyimi yeni Venus V3'e de taşıyor. Şikayetvar.com'un Şikayet Endeks sonuçlarına göre şikayet yönetiminde 2 yıldır lider olan Vestel, V3 serisinde sunduğu Teamviewer destekli yeni uygulaması "Canlı Destek" ile müşteri memnuniyetini daha da artırmayı amaçlıyor. Bu uygulama ile Venus V3 için servis merkezine gitmeye gerek kalmayacak.

Deneyimli müşteri temsilcilerinden canlı olarak uzaktan destek alınabilen sistemde, ayar değişiklikleri, uygulama yükleme/kaldırma, veri yedekleme, ürünü sıfırlama gibi konularda yardım alınabilecek. Kullanıcı cihaz erişimine izin vererek onarım yetkilisi yanındaymış gibi uzaktan kontrol ile cihazının onarımını yaptırabilecek. Güvenliğin çok üst düzeyde tutulduğu "Canlı Destek" uygulamasında görüşme sonlandığında kullanıcıların tüm bilgileri sistemden siliniyor.

Venus V3 serisi, Android Lollipop işletim sistemi, Qualcomm işlemci ve yüksek depolama kapasitesi ile teknoloji tutkunlarının beklentilerini tam olarak karşılıyor. Seri birkaç ay sonra Marshmallow'a yükseltilebilecek. 5570 ve 5070'deki 8 çekirdekli 64 bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Ayrıca 2GB RAM, 32GB dahili depolama ve 64 GB'ye kadar çıkarılabilen SD Kart desteği ile telefonun performansı en üst düzeye taşınıyor.

4 çekirdekli 32 bit Qualcomm işlemci, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına ve 64 GB'a kadar artırılabilir SD kart desteğine sahip Venus V3 5040 modeli de kendi segmentinde performanstan ödün vermiyor. Tüm V3 serisinde V-Cloud ile 1 yıl ücretsiz 50 GB kapasiteli bulut depolama alanı da sunuluyor.

Verilen bilgiye göre ayrıca Venus telefonlar üzerinden, 3 ay boyunca Tivibu Go Sinema Paketi ücretsiz sunulacak.

Venus 5570 ve 5040 bu ay raflardaki yerini alırken serinin diğer modeli 5070 ise Aralık ayından itibaren satışta olacak.

Vestel Venüs serisinden beklenen akıllı telefonu Vestel Venüs 3 piyasaya sürüldü. Vestel Venüs 3 tüm teknik özellikleri neler? Vestel Venüs 3 fiyatı ne kadar? Vestel Venüs 3 ekran boyu nedir? Vestel Venüs 3 ram hafızası ne kadar? Vestel Venüs 3 ile ilgili tüm detaylar haberimizde..Vestel'in beklenen akıllı telefonu için özellikleri hakkında tahminler sürüyor. Vestel Venüs'ün 2 'yi atlayıp 3'e geçmesi tartışılırken yeni cihaz için teknik özellikleri ve donanımı ile ilgili tahminler var. İşte Vestel akıllı telefonların özelliklerine göre tahmin edilen teknik özellikler..Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Venus ile 3 milyon adet yurt içi satış ve 1 milyon adet ihracat hedefliyoruz" dedi.