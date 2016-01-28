Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VBS - Devamsızlık Öğren Öğrenci not sorgulama - E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Öğrencilerin son günlerde ulaşmak istedikleri VBS - Devamsızlık Öğren Öğrenci not sorgulama - E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında detaylı ve güncel habere detaydan ulaşabilirsiniz

VBS - Devamsızlık Öğren Öğrenci not sorgulama - E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
 e-Okul veli bilgilendime sistemi VBS ile velisi olduğunuz öğrencinin sınav tarihlerini, sınav sonuçlarını, ortalamasını, devamsızlıklarını ve karne puanı ile takdir ve teşekkür alam durumunu görebilirsiniz. Velisi olduğunuz öğrencinin TC kimlik nosu ve okul nosu ile Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapabilirsiniz.

 Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda öğrenci not ve devamsızlıklarını elektronik ortamdan velileri bilgilendirme sistemi e-Okul girişi için tıklayın. 

Öğrenci notları, sınav ve sözlü notları, ödevleri, sınav tarihleri ve devamsızlıklarını öğrenebileceğiniz e-Okul veli bilgilendirme sistemi ve öğrenci girişi için tıklayın. E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden devamsızlık bilgilerini ve sınav notlarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca bugün TEOG soru ve cevapları EBA üzerinden açıklanacak. Aşağıda linkleri mevcut. E OKUL giriş ve E - okul VBS giriş detayları burada...E-Okul veli bilgilendirme sistemi ve yönetim bilgi sistemi ile not ve devamsızlık bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. 

E-Okul veli bilgilendirme sistemi not ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek ve E-Okul Giriş, e okul vbs sistemi hakkında detaylı bilgiler...  E Okul not bilgisi sorgulama ile derslerdeki başarınızı görebilirsiniz. E Okul not bilgisi sorgulama ile ilgili işlemlerinizi haberdeki E Okul not bilgisi sorgulama detayları sayesinde siz de yapabilirsiniz.

e-Okul Veli Bilglendirme Sistemine Giriş Yapmak İçin Tılayın!

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.