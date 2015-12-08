Vatandaştan Vergi Toplayıp Dağdaki Teröriste Maaş Bağlamışlar

HDP’li belediye başkanlarının terör örgütüyle olan bağlantıları teker teker deşifre oluyor. Vatandaşlardan toplanan vergileri belediyenin imkanlarını kullanarak PKK’lılara peş keş çektikleri artık gün gibi gerçek.

GÖZALTINA ALINMIŞTI





AKŞAM, geçtiğimiz günlerde “Terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak" iddiasıyla gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal hakkında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapora ulaştı.

Raporda Şansal'ın devletin imkânlarını nasıl terör örgütüne peşkeş çektiği açıkça ortaya konuluyor.



KİRALIK ARAÇTA BOMBA



İşte Şansal ile ilgili tespitler :

- Terörü destekleyen yayınlar yapan haber ajansına hiçbir hizmet alımı yapmadan ödeme yaptırdı.

- Belediyenin Temizlik İşleri Müdür Vekili E.Ş. ile belediyeye hizmet veren bir yemek şirketi yetkilisi, terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan ya da tutuklanan kişileri himayeleri altına aldı. Bu kişilere işlerine gitmedikleri halde ödeme yapıldı.



- Suruç Belediyesi'nde çalışıp PKK'yla bağlantıları dolayısıyla gözaltına alınan ya da tutuklu olan kişilerin ailelerini belediyeden gelir sağlandı.

- Terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK üyesi F.A., M.B., ve M.T.’ye belediye tarafından maaş bağlandı.

- Şansal ile araç kiralama işlemini yapan Suruç Belediye çalışanı M.B.’nin belediye tarafından kiralanan araçlarında polis tarafından yapılan aramada 1 adet uzaktan komutalı kullanıma hazır el yapımı parça ve basınç etkili bomba, 14 adet fitil ateşlemeli el yapımı bomba, 46 adet kullanıma hazır yangın çıkarıcı bulundu. Bir belediye aracından bu tür patlayıcı bombaların bulunması ise dikkat çekti.

- Suruç Belediyesi'ne ait bir araçta bulunan 9 kişi Kobani'de YPG/PYD saflarına katılmak üzere sınırdan geçirmeye çalışırken yakalandı.

Kaynak : Akşam