Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vatandaştan Vergi Toplayıp Dağdaki Teröriste Maaş Bağlamışlar

Suruç Belediyesi'nin yaptıkları yok artık dedirtmeye devam ediyor, devletin tüm imkanlarını kullanarak dağdaki PKK ya maaş bağlamaya kadar ileri gittiler, yakalanan teröristlerin saysesinde raporlarda yer aldığı görüldü

Vatandaştan Vergi Toplayıp Dağdaki Teröriste Maaş Bağlamışlar
 Suruç Belediyesi'nin yaptıkları yok artık dedirtmeye devam ediyor, devletin tüm imkanlarını kullanarak dağdaki PKK ya maaş bağlamaya kadar ileri gittiler, yakalanan teröristlerin saysesinde raporlarda yer aldığı görüldü
HDP’li belediye başkanlarının terör örgütüyle olan bağlantıları teker teker deşifre oluyor. Vatandaşlardan toplanan vergileri belediyenin imkanlarını kullanarak PKK’lılara peş keş çektikleri artık gün gibi gerçek. 
GÖZALTINA ALINMIŞTI

AKŞAM, geçtiğimiz günlerde “Terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak" iddiasıyla gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal hakkında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapora ulaştı.
Raporda Şansal'ın devletin imkânlarını nasıl terör örgütüne peşkeş çektiği açıkça ortaya konuluyor.
KİRALIK ARAÇTA BOMBA
İşte Şansal ile ilgili tespitler :  
- Terörü destekleyen yayınlar yapan haber ajansına hiçbir hizmet alımı yapmadan ödeme yaptırdı.
- Belediyenin Temizlik İşleri Müdür Vekili E.Ş. ile belediyeye hizmet veren bir yemek şirketi yetkilisi, terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan ya da tutuklanan kişileri himayeleri altına aldı. Bu kişilere işlerine gitmedikleri halde ödeme yapıldı.
- Suruç Belediyesi'nde çalışıp PKK'yla bağlantıları dolayısıyla gözaltına alınan ya da tutuklu olan kişilerin ailelerini belediyeden gelir sağlandı.
- Terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK üyesi F.A., M.B., ve M.T.’ye belediye tarafından maaş bağlandı.
- Şansal ile araç kiralama işlemini yapan Suruç Belediye çalışanı M.B.’nin belediye tarafından kiralanan araçlarında polis tarafından yapılan aramada 1 adet uzaktan komutalı kullanıma hazır el yapımı parça ve basınç etkili bomba, 14 adet fitil ateşlemeli el yapımı bomba, 46 adet kullanıma hazır yangın çıkarıcı bulundu. Bir belediye aracından bu tür patlayıcı bombaların bulunması ise dikkat çekti. 
- Suruç Belediyesi'ne ait bir araçta bulunan 9 kişi Kobani'de YPG/PYD saflarına katılmak üzere sınırdan geçirmeye çalışırken yakalandı.
Kaynak : Akşam
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.