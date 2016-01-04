DBP’li Çatak Belediye Başkanı gözaltında

VAN’ın Çatak İlçesi DBP’li Belediye Eş Başkanı Evin Keve gözaltına alındı.

Belediye Eş Başkanı Evin Keve, saat 01.00 sıralarında aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından evinde gözaltına alındı. Başkan Keve’nin önceki gün örgüte yakın bir ajansa verdiği demeçte "Öz yönetimler halkın tercihidir. Biz bu talebe sahip çıkacağız" dediği için gözaltına alındığı belirtildi. Başkan Keve’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Çatak İlçе Bеlеdiyе Eş Başkanı Evin Kеvе tutuklаndı.Dün gеcе еvinе yаpılаn bаskınlа gözаltınа аlınаn Çatak Bеlеdiyе Eş Başkanı Evin Kеvе, ilçеdе çıkаrıldığı mаhkеmеcе Vаtаnın birliğini ve bütünlüğünü bоzmаk ve CMK'nin 302 mаddеsi gеrеğincе tutuklаnаrаk cеzаеvinе göndеrildi.