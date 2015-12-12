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Van Erciş'te katliam gibi kaza tam 11 kişi yaşamını yitirdi

Van ilimizin Erciş ilçesinde Açık öğretim sınavına girmek için yola çıkan tam 11 kişi kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti

Van Erciş'te katliam gibi kaza tam 11 kişi yaşamını yitirdi
 Van ilimizin Erciş ilçesinde Açık öğretim sınavına girmek için yola çıkan tam 11 kişi kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti
Trafik terörü yine can aldı. Açık öğretim sınavına giden öğrencileri taşıyan aracın kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi

Van-Erciş Karayolu'nda bugün saat 08.30'de kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciş ilçesinden Van'a gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 HC 593 plakalı yolcu minibüsü, Erciş-Van karayolunda karşı yönden gelen 06 DL 2741 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen araçlardan 11 kişinin cesedi çıkarıldı. Minibüste Çaldıran İlçesi'nden Açık Öğretim Fakültesi sınavları için kent merkezine giden öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

Van Erçiş'te meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirdi

Van Valisi Açıkladı

Vali İbrahim Taşyapan, yaptığı ilk açıklamada "Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk aldığımız bilgiye göre, minibüste Van'da sınava girmek için gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu yönündeydi. Ekiplerimiz kazanın yaşandığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaralılar hastanelere kaldırıldı" dedi.
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VanErcişAçık öğretim
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