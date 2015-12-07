Valizi Patlatılan Universiteli Kız Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Giresun’da bir üst geçidin altında bulunan dolmuş durağında unutulan bir valiz bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin sahibi üniversiteli genç kız ise durumu öğrenince gözyaşı döktü.



KIZIN VALİZİ PATLATILDI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Edinilen bilgilere göre, dolmuş durağanda unutulan bir valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüpheli valizin bulunduğu yere gelen polis memurları uzman ekip gelen kadar durağın etrafını güvenlik çemberi ile çevirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetiyle şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Patlamadan sonra olay yerine gelen ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız patlatılan valizin kendi valizi olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı polisler ve arkadaşları teselli etti.