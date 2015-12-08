Uydu Ayarları Türksat 4A Frekans - Güncel Kanal Listesi - Otomatik Arama Ayarları

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR ?



Son olarak 14 Şubat 2014 tarihinde gönderilen Turksat4A uydusu teknolojinin günümüzde geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Gönderilmiş olan uydu ile yeni bir teknolojinin de denemesi yapılmıştır. ‘’Ka Bant’’ teknolojisi olarak adlandırılan bu özellik sayesinde Türk Televizyonlarının izlenme alanları Afrika kıtasında yer alan ülkeler tarafından da seyredilebilecek ve görüntü kalitesi gönderdiğimiz diğer uyduların görüntü kalitesinden çok daha yüksek olabilecek. Türksat 4A frekans ayarları ve özellikleri bakımından da diğer uydular ile karşılaştırıldığında farklı frekanslara sahip olduğundan dolayı Tv yayınlarının uydu aracılığı ile seyretmekte olan bazı kullanıcıların (bazı diyorum çünkü Turksat Kanal Güncelleme Sistemine sahip uydu alıcısı kullananların kanal frekansları ve kanalları otomatik olarak yenilenecek) uydu alıcıları üzerinde yapması gereken ayarlar mevcut. Bu frekans ayarlamalarını tek bir frekans girip (11844 V 2222 5/6) şebeke taraması yaptıktan sonra Turksat 4A uydusunda yayınlamakta olan 500’e yakın kanalı alıcılarının özelliklerine bağlı olarak değişik görüntü kalitelerinde izleyebilecekler. Türksat 4A uydusunun bir başka özelliği ise Türkiye’de neredeyse internete girilmeyen alanının kalmamasını sağlayacak olması. Turksat 4A uydusu, diğer Turksat uydularından daha uzun ömürlü olması ile de ön plana çıkıyor. Daha önce gönderilen Turksat uyduları 5 ile 15 yıl arasında hizmet verirken Turksat 4A’nın 30 yıl hizmet vermesi planlanmaktadır.