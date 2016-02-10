Usta oyuncu Cem Yılmaz'ın oynadığı film İftarlık Gazoz mahkemelik oldu!

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren başrolünde Cem Yılmaz’ın oynadığı İftarlık Gazoz filmi davalık oldu. Sinema salonlarında gösterimi devam eden filmin gösteriminin tedbiren durdurulması ve 150 bin lira manevi tazminat talep ediliyor. ’Cibar Kemal’ karakterinin babası olduğunu belirten Yusuf Kanat, filmde babasının gerçeğe aykırı bir şekilde anlatılarak küçük düşürüldüğünü ifade ederek mahkemeye başvurdu.



BAŞROLÜNDE CEM YILMAZ OYNUYOR



Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığı ile dilekçe sunan Kanat, filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Yüksel Aksu ile filmin 2 yapımcısı hakkında davacı oldu.



Kanat adına avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede filmin 1970 yıllarında Muğla’nın Ula ilçesinde geçtiği ve başrolünde ’Cibar Kemal’ isimli kişinin Cem Yılmaz tarafından canlandırıldığı belirtildi. ’Cibar Kemal’in gazoz imalatı yapan ve yaptığı gazozları sokaklarda seyyar araba ile satan kişi olarak canlandırıldığı ifade edilen dilekçede, filmin senaryo yazarı Yüksel Aksu’nun kendi yaşam öyküsünü konu aldığı ve 40 yıl öncesinin Ege kasabasında geçtiği belirtildi.



“HAKARET VE AŞAĞILAMA UNSURLARI TAŞIMAKTADIR”



Filmdeki Cibar Kemal’in davacı Yusuf Kanat’ın ölen babası Mustafa Kemal Kanat olduğu ve o yörede o isimle bilindiği kaydedilen dilekçede, “Söz konusu bölgede bu isimde başka kişi yaşamamıştır. Filmde canlandırılan karakter yaşamı , düşünceleri ile gerçek Cibar Kemal kişiliğine karşı hakaret, küçük düşürme, aşağılama unsurları taşımaktadır” denildi. Gerçek hayattaki Cibar Kemal’in yörenin önde gelen isimlerinden ve gazoz üretim atölyesi olan bir kişi olduğu belirtilen dilekçede filmdeki Cibar Kemal’in alkol kullanan, orucunu bozan ve küfreden bir kişi olarak canlandırdığı ifade edildi.



“FİLM DURDURULSUN” VE 150 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ



Yüksel Aksu’nun ,Yusuf Kanat ve babasını çok iyi tanıdığı belirtilen dilekçede, Kanat’ın film gösterime girmeden önce Aksu’yla görüşerek filmdeki olumsuz durumların düzeltilmesini istediği kaydedildi.



Aksu’nun herhangi bir yanlışlık varsa düzeltileceğine dair söz verdiği dilekçede Aksu’nun sözünü tutmadığı ve Cibar Kemal’i gerçekte olduğundan çok farklı, olumsuz bir kişi olarak gösterdiği belirtildi. Yaşanan durumdan dolayı Yusuf Kanat’ın üzüntü yaşadığı ve babasına yapıldığını belirttiği saygısızlığı önleme amaçlı tazminat davası açmak zorunda olduğu kaydedilen dilekçede, tazminatın Ula’daki Atatürk İlköğretim okuluna bağışlanacağı ifade edildi. Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Yüksel Aksu ve filmin 2 yapımcısının 150 bin lira manevi tazminat ödemesinin istendiği dilekçede , filmin sinema salonlarında, internet ve benzeri yayın organlarında gösterilmesinin tedbiren durdurulması talep edildi.



“BABAM OLMADIĞI BİR İNSAN GİBİ GÖSTERİLMİŞTİR”



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yusuf Kanat filmde doğru olmayan noktaların bulunduğunu belirterek, “Yüksel Aksu ile görüşüp filmde bir yanlışlık olmamasını ve babamın ismini değiştirmesini, anonim bir isim kullanmasını söyledim. Benim babam ömründe yalan söylememiş, prensip sahibi bir insandır. Filmde babam olmadığı bir insan gibi gösterilmiştir” dedi.



İŞTE ‘İFTARLIK GAZOZ’ FİLMİNİN KONUSU



1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır? Filmin yönetmeliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu üstleniyor.



Filmin Oyuncuları



CEM YILMAZ – CİBAR KEMAL

BERAT EFE PARLAR – ADEM

OKAN AVCI – YÖRÜK OSMAN

YILMAZ BAYRAKTAR – HASAN

UMMU PUTGUL – GÜLİZAR

MACİT KOPER

GRETA FUSCO

MUSTAFA ALABORA





