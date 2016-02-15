USB Type-C Hangi cihazlarla uyumlu? - Hızı kaç Gbps? - Usb Type C Front Panel

Geçen yıl USB 3.0 Promoter Group tarafından çerçevesi belirlenen USB 3.1 standardında her iki yöne çevirerek kullanılabilecek yeni bir bağlantı girişinin olduğu açıklanmıştı.USB Type-C adı verilen bu bağlantı artık üretime geçmeye hazırlanıyor.



8.4mm genişlik ve 2.6mm yükseklik değerleri bulunan Type-C bağlantı noktası, böylelikle daha ince taşınabilir cihazların ortaya çıkmasında da önemli rol oynayacak.

USB Type-C, DisplayPort, HDMI, güç ve VGA desteği de sunuyor.

Type-C bağlantısı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemsiz olacak.



En yüksek hız değeri olarak 10Gbps'tan ve 20V(100W)'a kadar da güç çıkışından söz ediliyor. Cnet, ufak bir örnekleme yapmış. 15 inç ekrana sahip birçok notebook, 60W civarında bir güce ihtiyaç duyuyor. USB Type-C'nin sunduğu miktar göz önüne alındığında da önümüzdeki günlerde birçok taşınabilir bilgisayarda bu çözüme yer verilebilir. Mesela Apple'ın 12 inç'lik son Macbook'u Type-C destekli ve bu konuda bir ilki gerçekleştirdi. En yüksek hız değeri olarak 10Gbps'tan ve 20V(100W)'a kadar da güç çıkışından söz ediliyor. Cnet, ufak bir örnekleme yapmış. 15 inç ekrana sahip birçok notebook, 60W civarında bir güce ihtiyaç duyuyor. USB Type-C'nin sunduğu miktar göz önüne alındığında da önümüzdeki günlerde birçok taşınabilir bilgisayarda bu çözüme yer verilebilir. Mesela Apple'ın 12 inç'lik son Macbook'u Type-C destekli ve bu konuda bir ilki gerçekleştirdi.

Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.





USB 2.0 ve USB 3.0 ile USB 3.1 (Type-C) arasında ne kadar fark var?

USB 2.0'ın maksimum hızı, 480Mbps. Maksimum güç çıkışı ise, 2.5V, 1.8A.

USB 3.0'ın maksimum hızı, 5Gbps. Maksimum güç çıkışı ise, 5V, 1.8A.





Nerelerde kullanılabilir?

-Tabletlerde

- Mobil telefonlarda

- Laptop'larda

- Mönitörlerde

Geriye dönük uyumluluk

Type-C'nin geriye dönük olarak USB 3.0 ve USB 2.0 uyumluluğu bulunuyor. Yine üreticilerden bağlantı uyumluluğu için dönüştürücü adaptörler gelecektir. USB 3.1'in maksimum hızı, 10Gbps. Maksimum güç çıkışı ise, 20V, 5A. Grup, Type-C için kabloların ve bağlantıların nihai şekline kavuştuğunu bildirdi. Yani artık satışa çıkmaya hazır. Ayrıca yeni standart Intel'in Broadwell tabanlı Core M işlemcileriyle de uyumlu olacak. İlk kablo örneklerinin ve uyumlu cihazların ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.

USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız. Tam randıman almak isteyenler ise yeni bir cihaz almak gerekecek.