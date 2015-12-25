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Üniversite öğrencilerinin trafik kazası facia ile sonuçlandı

Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler tırla çarpıştığı feci kazada 3 öğrenci yaralanırken 2 öğrenci hayatını kaybetti

Üniversite öğrencilerinin trafik kazası facia ile sonuçlandı
  Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler tırla çarpıştığı feci kazada 3 öğrenci yaralanırken 2 öğrenci hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen içinde beş arkadaşın bulunduğu Özgür K. (19) yönetimindeki 06 FB 8977 plakalı otomobil, Helvacılar girişinde park halindeki tıra çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Fırat Gönültaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Özgür K, Aycan Maral Açıl (19), Meltem K (18) ve Gelen Beril Ç (19) yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aycan Maral Açıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Meltem K ile Gelen Beril Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulu
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