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Ümit Karan'ın ardından Evren Turhan da FETÖ'cülere savaş açtı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Evren Turhan, Ümit Karan'ın ardından FETÖ'ye savaş açan bir başka eski futbolcu oldu.

Ümit Karan'ın ardından Evren Turhan da FETÖ'cülere savaş açtı!

 15 Temmuz 2016 akşamı tüm Türkiye'nin de şahit olduğu gibi hain FETÖ, ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyip darbe girişiminde bulundu. Milletin azmi ile savuşturulan cuntacılardan sonra ise akıllarda birçok soru işareti kaldı. Kamuda, yargıda, basında birçok görevden uzaklaştırmalar yaşanırken eski futbolculardan da FETÖ ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor.

Bir döneme damga vurmuş isimlerden olan Evren Turhan da sosyal medya hesabından, cuntacı hainlerin futbola nasıl sızdığını gözler önüne serdi.

İşte Evren Turhan'ın o açıklamaları...





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GalatasarayEvren TurhanÜmit KaranFetö
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